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院子圍欄破洞突冒出小貓求收養　男好心收留「意外變八寶爸」

院子圍欄破洞突冒出小貓求收養　男好心收留「意外變八寶爸」。（圖／翻攝自Instagram／francesandfamily）

▲男收留流浪貓，最後變八寶爸。（圖／翻攝自Instagram／francesandfamily）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名男子查看家中後院時，意外發現一隻小貓從圍欄破洞下探頭鑽進家中，可憐的樣子讓他不忍心決定收留，沒想到小貓其實已經懷孕，隔天就生下一群寶寶，如今讓他成為八寶爸。

居住在匹茲堡的男子湯瑪斯(Chris Thomas)在網路上分享，他2021年在自家後院發現圍欄下方破了一個洞，正準備檢查圍欄受損情況時，一隻小貓突然從洞中探出頭來，他試圖想讓小貓出來，但由於小貓太害怕又跑走，費了一番功夫才成功讓小貓走進他家。

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湯瑪斯後來收養小貓並命名為法蘭西斯(Frances)，沒想到在幫法蘭西斯療傷時意外發現已經懷孕，沒多久便在地下室生下4隻小奶貓。他表示，由於家中已經養了一隻橘貓奧利(Ollie)，所以本來計畫把小奶貓養大後送養，然而隨著貓咪逐漸長大，發現已經無法將這些小貓分開，最後決定全部收養。

愛貓成痴的湯瑪斯，後來又養了2隻新貓，現在是飼養8隻貓的八寶爸。湯瑪斯表示，當他決定收養貓咪後沒多久家裡經濟就出現困難，所以他開始在網路上分享法蘭西斯的故事，沒想到意外爆紅獲得關注，如今經濟情況獲得改善，感性認為是法蘭西斯解救了他，就像他當初救了法蘭西斯一樣。

關鍵字： 寵物八寶爸收養流浪貓賓州Chris Thomas美國

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