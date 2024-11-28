柵欄突伸出「白色小萌掌」　女發現隔壁小貓每天搭訕求認識阿金

▲小貓主動伸掌搭訕，希望和阿金做朋友。（圖／翻攝自TikTok／savmaccontiktok）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女飼主發現家中黃金獵犬時常在院子柵欄附近挖洞，雖然她多次阻止，狗狗仍然想要挖洞讓她覺得十分奇怪，直到某天看到鄰居家柵欄突然伸出一隻可愛貓掌，終於真相大白。

女飼主薩瓦娜(SaVanna McLaughlin)在TikTok上分享溫馨故事，影片中可看到，柵欄中突然冒出一隻可愛白色貓掌，原來是鄰居家養的貓咪Bitty Kitty每天都會在這揮舞貓掌，希望能夠吸引黃金獵犬桑迪(Sandy)的注意。

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薩瓦娜表示，她原本對於Bitty Kitty的行為沒有想太多，直到幾天後，晚間睡覺時突然聽到敲玻璃聲，一看發現Bitty Kitty居然出現在窗外，隔著玻璃和桑迪頭靠著頭，終於決定讓Bitty Kitty進門，正式與桑迪玩耍在一起。

薩瓦娜表示，由於桑迪以前完全沒有和貓相處過，沒想到立刻就能和Bitty Kitty玩在一起，一貓一狗間的互動就像是認識多年的老朋友，讓她十分驚訝。可愛影片獲得網友大讚，「天啊，太可愛了，貓咪還在阿金身上踏踏」、「牠們一定是前世好友」、「這其實是愛情故事吧」、「貓咪分配系統選中你的狗」。