女發現花盆「突然長出4隻小貓」　530萬網羨慕：用什麼神奇種子





▲小貓們突然出現在花盆中。（圖／翻攝自TikTok／earthtoileana）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名女子把花盆擺在屋外，意外發現裡面「長出小貓」，而且不是只有1、2隻，竟然有4隻小貓同時出現在花盆中，意外驚喜讓她一時不知道該怎麼辦，慌張分享在網路上向網友求救。

居住在德州麥卡倫市(McAllen)的女子伊萊娜(Ileana)，在網路上分享「花盆長出小貓」的影片爆紅。影片中可看到，她查看院子花盆時，竟然有4隻小貓擠在同一個花盆中睡覺，發現她靠近也沒有逃走，只是直直盯著她，模樣看起來超級可愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

伊萊娜在影片中表示，「小貓看起來好小，非常需要幫助，我不知道該怎麼辦，但我也不能把小貓留在那裡」，沒想到影片曝光後獲得530多萬點閱。許多網友開玩笑表示，「我也想要一個能長出小貓的花盆」、「你是去那買到可以種貓的種子」、「每年這個時刻，貓都長得很好呢」。

伊萊娜後來在影片中分享，由於獲得大量網友的支持與鼓勵，她決定把所有小貓帶回家照顧，後來也找到貓媽媽，家中現在一共有5隻貓，已將小貓帶去獸醫接種疫苗和除跳蚤等治療，所有貓咪現在都非常健康。