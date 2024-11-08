神秘槍手朝院子開槍　寵物犬「半邊下巴射碎」女主人救牠也中彈

▲狗狗遭不明人士開槍。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州一名女子讓寵物犬在自家院子上廁所時，寵物犬突然遭不明槍手開槍，人在房間的她聽到槍聲出外查看，發現寵物犬不幸中彈，下巴慘被打碎，她自己的手臂也被子彈擦過。

事件10月20日發生在女子諾埃爾(Tiffany Noel)位於蘭開斯郡(Lancaster)家中，當天晚上10時她如往常讓寵物犬庫柏(Copper)獨自在院子上廁所，家附近突然傳出槍聲，自家院子也遭不明人士狙擊，導致庫柏中槍。

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諾埃爾表示，當時她透過監視器聽到屋外發生狀況，又聽到庫柏的叫聲和哀號聲，趕緊到外面查看，結果她一出來自己的手臂也中彈，趕緊抓起庫柏逃回家中，「當時我聽到一堆噪音，想說狗狗一定嚇壞了」。

諾埃爾後來發現，中彈的庫柏，右邊下巴幾乎被打碎，趕緊將失血過多的寵物犬送到獸醫，「子彈從右上部射進嘴中，第一顆臼齒附近的牙齒全部被打碎，子彈還射穿牠的舌頭，從脖子左側射出，當牠張開嘴巴時，可以聽到骨頭喀喀聲」。

差一點就會喪命的庫柏，接受手術與治療後奇蹟活了下來，為了幫助破碎的下巴癒合，目前得戴上治療用口罩，雖然恢復過程十分痛苦，但牠已經慢慢恢復了精神。

警方後來也在諾埃爾的車子、房子另一側門廊上發現子彈，目前仍在尋找槍手，案件正在調查中。諾埃爾則在募款網站上為庫柏開啟募款，已花費約3,000美元（約台幣9萬多元）醫療費，她表示，雖然花了很多錢，但比起錢財，看到庫柏受苦更讓她心痛，希望庫柏能夠早日恢復健康。