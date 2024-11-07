機場天花板突然掉出「一隻活浣熊」　嚇到登機乘客竄逃畫面曝

▲機場出現浣熊引發混亂。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)天花板突然破裂掉下一隻浣熊，嚇壞登機口附近民眾，浣熊後來開始在地面上四處逃竄，引發現場機場人員與乘客一陣驚慌，混亂場面在網路上流傳。

事件4日上午8時發生在紐約拉瓜地亞機場A航站。影片中可看到，一隻浣熊突然從天而降，掉出天花板，懸掛在廉航精神航空(Spirit Airlines)登機口附近的一條電線上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

機場員工發現浣熊後，立即在現場包圍住浣熊，然而浣熊落地立即快速逃走，嚇得現場民眾發出尖叫聲，工作人員只能在後面追趕、試圖抓到浣熊，在機場引發騷動。

影片爆紅後，機場聲明表示，工作人員後來順利抓到這隻浣熊，並且安全野放回戶外，事件沒有造成人員受傷，後來也沒有再發生過類似事件，機場將會與專業野生動物管制公司合作，以避免類似事件再發生。