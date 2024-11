餐桌旁出現飢餓黑熊　用餐女嚇到不敢動「突然被賞一巴掌」

▲女子被黑熊攻擊。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

墨西哥一名女子在當地飯店用餐時遭遇離奇事件,一隻黑熊竟然闖進飯店中,不但靠近正在用餐的顧客身旁,還突然出掌攻擊了一名女顧客的臉,驚人畫面在網路上流傳。

事件發生在墨西哥東北部新雷昂州(Nuevo León) 聖佩德羅加爾薩加西亞市(San Pedro de Garza García)當地飯店Chipinque Hotel,一對夫妻正在用餐時,突然遭到飢餓黑熊攻擊。

DINNER CRASHER: BLACK BEAR JOINS MEXICAN HOTEL DINERS FOR A BITE AND A SWIPE



Diners at Chipinque Hotel in Nuevo León were in for a shock when a black bear casually joined them, sampled their food, and even swiped at one woman’s face—who, impressively, stayed calm and unhurt.… pic.twitter.com/2yY9LmMcr6