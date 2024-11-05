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餐桌旁出現飢餓黑熊　用餐女嚇到不敢動「突然被賞一巴掌」

餐桌旁出現飢餓黑熊　用餐女嚇到不敢動「突然被賞一巴掌」。（圖／翻攝自X）

▲女子被黑熊攻擊。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一名女子在當地飯店用餐時遭遇離奇事件，一隻黑熊竟然闖進飯店中，不但靠近正在用餐的顧客身旁，還突然出掌攻擊了一名女顧客的臉，驚人畫面在網路上流傳。

事件發生在墨西哥東北部新雷昂州(Nuevo León) 聖佩德羅加爾薩加西亞市(San Pedro de Garza García)當地飯店Chipinque Hotel，一對夫妻正在用餐時，突然遭到飢餓黑熊攻擊。

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影片中可看到，一隻黑熊突然出現在餐桌旁，並且開始吃起桌上的食物，嚇壞正在用餐的顧客，飯店工作人員與保全雖然已經發現狀況，但也不敢貿然靠近，沒想到熊突然就攻擊女子臉部。

女子被攻擊後，工作人員與保全立即上前驅趕，黑熊開始四處逃竄，最後逃離現場，女子也因此獲救。影片在網路上瘋傳，引發網友討論，「顧客為什麼還能繼續坐在座位上」、「當黑熊靠近時，女子的表現好冷靜，要我一定會逃跑」。

國外媒體報導，黑熊在當地出現其實並不罕見，被視為瀕危物種的牠們，由於棲息地被建成都市，常常會因為飢餓、乾旱等原因離開棲息地，出現在人類社區中。

關鍵字： 墨西哥飯店黑熊San Pedro de Garza García

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