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寵物坐車探頭吹風好可愛？飼主開車做「2事」恐挨罰

將犬貓獨留於車內，以及在車輛行駛途中，開窗讓寵物探頭吹風，都可能被開罰。（示意圖／unsplash）

▲將犬貓獨留於車內，以及在車輛行駛途中，開窗讓寵物探頭吹風，都可能被開罰。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

雲林1名媽媽近日將1歲嬰兒獨留車內，當時正好是正中午，炎熱的天氣造成嬰兒出現脫水情況。警方獲報後通報社會局，該名母親可能被依法處3000元以上1萬5千元以下罰鍰。另外，寵物同樣也不能被獨留於車內，違者可處2千元以上1萬元以下罰鍰。

除了不能將幼童獨留於車內，北市動保處也提醒，不論天氣如何，飼主都不能將犬貓獨留在車內，依照台北市犬貓飼養基本照護規則第6條規定，違者可處2000元以上1萬元以下罰鍰。動保處指出，經測試貨車停在氣溫攝氏34度的樹蔭下1小時後，蓋有帆布的貨車車斗溫度可飆升至攝氏42度。

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動保處表示，很多飼主以為只要開窗通風，寵物就不會有生命危險，然而卻忽略了犬貓散熱能力比人類差的事實，長時間讓犬貓處於高溫環境，可能造成犬貓因熱衰竭而亡。動保處也呼籲，若民眾發現有犬貓留在車上，可通報1999市民熱線，動保處會立即派員處理。

另外，根據《交通道路管理處罰條列》第29條，汽車裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度，可開罰3千元以上9千元以下罰鍰，因寵物於法律上屬於私人財產物品，因此若飼主在車輛行駛途中，開窗讓狗狗探頭吹風，恐會觸法。

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關鍵字： 北市動保處周刊王

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