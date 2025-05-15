水族館已關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在「腐爛池」中自生自滅

▲動保團體拍到，虎鯨仍生活在廢棄水族館中。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

法國主題水族館Marineland Antibes已於今年1月關閉，然而近來卻傳出，水族館關閉後，仍有2頭虎鯨與多隻海豚生活在廢棄的環境中，遭到放逐自生自滅。

動物保護組織TideBreakers近來在網路上分享，使用無人機前往廢棄水族館中，拍到23歲虎鯨Wikie和11歲兒子Keijo仍生活在廢棄又骯髒的水池內，還有12隻寬吻海豚(Bottlenose dolphin)也被困在圍欄內。

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???? Depuis janvier dernier et la fermeture de Marineland à Antibes, deux orques et 12 dauphins attendent leur transfert... Qui ne vient pas.

➡️ https://t.co/TymkdIniZF pic.twitter.com/mMvBKHkAED — 20 Minutes (@20Minutes) May 14, 2025

影片中可看到，館內水池因為荒廢已久，裡面充滿了各種藻類，顏色混濁，環境十分骯髒，而幾乎沒有食物可以吃的虎鯨，奄奄一息地飄盪在水池中，看起來毫無活力。

由於法國政府2021年通過禁止海豚和鯨魚等動物繼續表演的法案，讓海洋公園Marineland Antibes於今年1月關閉，雖然法國政府不斷努力安置這2隻動物，但一直無法找到適合地點。

TideBreakers創辦人Marketa Schusterova對外呼籲，水族館的情況非常緊急，需要大家的幫助，Wikie與Keijo是法國最後2隻被圈養的虎鯨，牠們已經失去在大自然生活的能力，如果無法盡快離開水族館的話，擔心惡劣環境會對牠們的健康造成重大威脅。