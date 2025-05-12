主人要求安樂死小狗　「善良獸醫拒絕」8年後現況曝：最棒決定

▲獸醫分享與狗狗Chickie的故事。（圖／翻攝自TikTok／dr.mattmcglasson）

記者李振慧／綜合報導

美國一名獸醫在網路上分享，一對夫婦帶著一隻小狗到他的診所檢查，小狗因為不明的情況生病，獸醫雖然努力幫小狗治療，並且試著找出病因，沒想到治療2、3次後，主人因為不想再幫小狗治病，竟然要求把狗安樂死。

獸醫麥格拉森(Matt McGlasson)因為時常在網路上分享救援寵物相關影片而成為網路名人，他在TikTok上分享，8年前遇到一隻被主人要求安樂死的生病小狗Chickie的故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

麥格拉森表示，一對夫妻當初在寵物店花了一筆錢購買Chickie，Chickie是一隻白色的瑪爾濟斯，由於Chickie開始不吃東西，並且一直嘔吐和拉肚子，所以主人帶來看診，沒想到治療2、3次後，主人突然表示不想繼續養了，要把狗狗安樂死，殘酷的決定讓他無法接受。

麥格拉森表示，其實每次看診的費用並沒有很貴，且他不斷向主人強調，其實還有很多方式可以嘗試，不一定需要把狗安樂死，但由於主人心意已決，最後在獲得主人允許，他決定領養Chickie。

麥格拉森表示，在他與家人對Chickie努力的照顧下，狗狗的健康情況逐漸轉好，如今Chickie對他來說不只是寵物，而是最好的朋友，無論去哪都會帶著狗狗一起，慶幸當初自己拒絕讓Chickie安樂死。

影片獲得80多萬點閱，許多網友留言，「謝謝你救了牠」、「狗狗只是遇到錯誤的主人」、「謝謝你沒有放棄牠」。還有網友表示，當她發現寵物犬罹癌時，全家也決定要給狗狗生存的機會，雖然花費了12,000美元（約台幣36萬元），但她完全不後悔這個決定。