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開門取外送「隨餐附贈陌生貓咪」！？　女傻眼：我沒點貓啊

開門取外送「隨餐附贈陌生貓咪」！？　女傻眼：我沒點貓啊。（圖／翻攝自TikTok／indipine）

▲女子取餐後，家中突然出現一隻貓。（圖／翻攝自TikTok／indipine）

記者李振慧／綜合報導

英國倫敦一名女子分享，某天她在家窩在沙發上看電影時，因為外送員抵達所以開門取了外送，沒想到返回後家中突然多了一隻貓，貓咪後來還舒服依偎在沙發上，陪她一起看完電影。

26歲女子茵迪(Indy)在網路上分享，她開門去取外送餐點時，家中莫名多出一隻陌生貓咪。影片中可看到，貓咪表現得就像在自己家一樣自在，不但在沙發上踏踏，後來還直接倒在沙發上躺著。

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@indipine no becos who’s cat has just moved in with me????? update: she has skedaddled on home! #knightsoftherotundtable #cattok #catdistributionsystem #kitten ♬ original sound

超莫名的情況讓茵迪表示，「你哪位？我沒有養貓，牠突然隨著我的餐點一起出現，我不記得我有點貓啊」，她雖然嘴巴上開著玩笑，但也沒有因此把貓趕出門，和新認識貓咪朋友一起看完了電影。

茵迪表示，她擔心貓咪其實是走失貓，所以上網發文希望能找到主人，但是都沒有回音。影片獲得許多網友留言，「牠選中你了，快把牠留下來」、「這就是貓咪分配系統啊」，不過茵迪後來回覆，小貓已經回去牠真正的家了。

關鍵字： 外送英國訂餐寵物

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