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女幫媽掃墓拍到「郊狼詭異挖墳」畫面　驚嚇：肚子餓了嗎

女幫媽掃墓拍到「郊狼詭異挖墳」畫面　驚嚇：肚子餓了嗎。（圖／翻攝自Reddit）

▲女目睹郊狼疑似在挖掘墳墓。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名母親帶著孩子前去公墓區掃墓時，竟然目睹一隻郊狼正在挖墳的驚悚畫面，這隻郊狼在墓碑旁挖了一個約30公分深的坑，挖掘過程中還不時張望，詭異事件引發討論。

女子海利(Erin Haley)在網路上分享，她帶著孩子到舊金山郊區戴利城(Daly City)公墓地Holy Cross Catholic Cemetery祭祀母親時，意外拍到一隻郊狼正在挖墳的畫面。

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Holy Coyote
byu/dveight_8 insanfrancisco

海利表示，她自1999年開始去該公墓區，已經長達25年，但從未看過這樣的景象，覺得郊狼會做出這樣的行為很奇怪，也有點擔心郊狼會不會是因為肚子太餓。

影片曝光後引發網友討論，「看起來好像恐怖片」、「在這裡找午餐嗎」、「天啊，那好像是我奶奶墳墓的位置」，也有網友指出，由於郊狼會有幫孩子挖洞建巢的習慣，有可能不是在挖掘屍體。

公墓管理人接受當地媒體採訪表示，由於當地有許多地鼠出沒，所以他們認為郊狼應該不是在挖屍而是在尋找地鼠，並且州政府關於埋葬深度的規定，也能夠幫助保護親人，目前清潔人員已制定清除齧齒動物計畫，將會有助減少類似事件發生。

關鍵字： 郊狼美國公墓挖墳加州Erin HaleyDaly City北美要聞

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