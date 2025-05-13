「世界第二大鳥」突然闖進泳池　男住家被霸佔驚：這太澳洲了

▲野生動物闖進男子家中。（圖／翻攝自Facebook／Callum Jye Layton）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子在自家後院休息時，2隻野生動物竟然闖進家中，不但擅自使用寵物犬的碗喝水，還開心跳進泳池嬉戲，自在地就像在自己家一樣，超現實情況讓他把畫面分享在網路上。

男子卡倫(Callum Layton)6日在臉書上分享，下午他獨自在道斯維爾(Dawesville)家中處理家務時，突然2隻巨大動物闖進院子中，仔細一看竟然是澳洲鴕鳥鴯鶓(Emu)。

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畫面中可看到，2隻鴯鶓完全不在乎男子的存在，自在地在房產內四處走動，甚至還從寵物犬的水碗中喝水，後來其中1隻跳入泳池中嬉戲，閒逛了一段時間才離開。

被稱為是澳洲鴕鳥的鴯鶓，是世界上第二大鳥類，體型僅次於鴕鳥。卡倫表示，所住地區附近有很多袋鼠，但他也是第一次看到鴯鶓，「我從來沒看過鴯鶓，看到真的是讓我太開心了」，自嘲沒有比這個更像澳洲人的事了。

2隻鴯鶓突然的來訪，為該社區帶來驚喜，在網路上陸續出現多起民眾目擊事件，不過最新消息傳出，鴯鶓夜間過馬路時被車撞到，造成1隻腿部受傷、1隻頭部受到撞擊不幸身亡，還存活的那隻正在接受獸醫照顧中。