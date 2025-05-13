鄰居地板下傳喵喵聲救出「受困3周貓咪」　主人：啤酒救了牠

▲鄰居在地板下發現貓咪。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一隻寵物貓突然在家失蹤，家人發現後立即四處尋找並且張貼海報，但是都沒有消息，沒想到後來發現貓咪一直在裝修的鄰居家中，受困在地板下長達3星期。

82歲主人史密斯(Ben Smith)表示，家中11歲寵物貓莉亞(Leia)失蹤後，家人都非常難過，不但到處張貼海報尋貓，還花費1000英鎊（約台幣4萬元）聘寵物偵探幫忙找貓，但是都沒有發現，直到鄰居突然聽到家中傳來貓叫聲。

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Missing cat trapped under floorboards for three weeks survived by drinking French lager and eating bugs https://t.co/dqmjmXCAjg — Zicutake USA Comment (@Zicutake) May 12, 2025

鄰居聽到貓叫聲後擔心有貓受困，在地板上鑿了一個洞後，在裡面發現虛弱的莉亞，牠躺在一罐法國啤酒旁，受困地板下長達23天，懷疑之前叫聲可能是被裝修工程的吵雜聲掩蓋，所以沒有聽到。

史密斯表示，「莉亞能回來我太開心了，自從妻子去世後，莉亞一直陪著我，結果牠突然失蹤，真是太可怕了」。莉亞被發現時，體重減輕了很多，幸好帶去獸醫檢查後雖然有些脫水，整體健康情況還算不錯。

對於寵物能奇蹟活下來，史密斯的女兒凱莉(Kelly Cooper)表示，「我們發現了一罐已經喝了一半的啤酒，不曉得莉亞有沒有喝個幾口，牠也有可能是靠吃老鼠或昆蟲這些小動物存活，我想我們永遠都無法知道真正的原因」。