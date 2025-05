鄰居地板下傳喵喵聲救出「受困3周貓咪」　主人：啤酒救了牠

▲鄰居在地板下發現貓咪。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

英國一隻寵物貓突然在家失蹤,家人發現後立即四處尋找並且張貼海報,但是都沒有消息,沒想到後來發現貓咪一直在裝修的鄰居家中,受困在地板下長達3星期。

82歲主人史密斯(Ben Smith)表示,家中11歲寵物貓莉亞(Leia)失蹤後,家人都非常難過,不但到處張貼海報尋貓,還花費1000英鎊(約台幣4萬元)聘寵物偵探幫忙找貓,但是都沒有發現,直到鄰居突然聽到家中傳來貓叫聲。

