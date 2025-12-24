ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
弓角羚羊寶寶誕生！新手媽媽嚇到不會顧　保育員輪班餵奶

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園弓角羚羊家族迎來一隻雄性想羚羊誕生，為冬日增添溫馨氣息，然而由於羚羊媽媽為初次生產，未能展現育幼行為，園方在評估後啟動人工哺育機制，由保育員接手照顧，目前小羚羊進食狀況穩定，也逐步展開與同類互動的學習歷程。

這隻雄性弓角羚羊寶寶在12月10日上午平安出生，適逢耶誕節前夕，園方特別分享這則好消息。只是新手媽媽在生產後顯得相當慌張，並未照顧寶寶，經過一段時間的行為觀察與專業評估後，園方決定由保育員介入，確保寶寶能獲得充足營養與妥善照護。

羚羊寶寶誕生。（圖／台北市立動物園提供）

▲羚羊寶寶由人工哺育，保育員細心輪班照顧。（圖／台北市立動物園提供）

人工哺育弓角羚羊並非易事，剛出生的羚羊寶寶需要密集餵養，保育員必須輪班，從清晨到深夜細心餵奶。餵食時若將奶嘴直接對準口部，寶寶往往會撇頭拒喝，必須從嘴巴側邊餵食，才能引導牠做出類似咀嚼的擠奶動作順利喝奶。久未進行人工哺育的保育員，也需參考過往研究資料與園內經驗，反覆調整餵奶姿勢，確保寶寶能順利吸收奶水，後續還要逐步引導牠學習離乳、進食草料。

羚羊寶寶誕生。（圖／台北市立動物園提供）

▲羚羊寶寶哺育不易，保育員需要調整角度讓牠順利喝奶。（圖／台北市立動物園提供）

在照顧基本生理需求之餘，園方也重視羚羊寶寶的社會學習。保育員會在陽光普照的日子，帶羚羊寶寶到戶外曬太陽，與鄰近的阿公阿嬤、叔伯阿姨羚羊們打招呼，熟悉同類氣味與聲音，培養對群體的認知。

羚羊寶寶誕生。（圖／台北市立動物園提供）

▲羚羊寶寶還試圖像羚羊爺爺討奶喝，把爺爺嚇了一跳。（圖／台北市立動物園提供）

此外保育員也嘗試安排一頭高齡、獨居的雄性弓角羚羊與寶寶相處，小羚羊同類的叫聲與氣味表現出明顯反應，會主動靠近觀察對方吃草。保育員笑說，「寶寶甚至一度想向羚羊爺爺討奶喝，讓對方嚇了一跳。」目前這對祖孫輩羚羊互動良好，未來也期待透過這樣另類的「代間教育」，幫助羚羊寶寶順利學習進食、融入群體。

羚羊寶寶誕生。（圖／台北市立動物園提供）

▲羚羊寶寶努力長大中，保育員也帶著牠認識同類。（圖／台北市立動物園提供）

羚羊寶寶誕生。（圖／台北市立動物園提供）

▲羚羊寶寶由於年紀太小，目前在後場由保育員照顧尚未公開亮相。（圖／台北市立動物園提供）

