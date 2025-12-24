ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
秋冬氣溫驟降飲水與活動減少　獸醫師提醒慎防犬貓急性腎衰竭

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲秋冬氣溫驟降，獸醫師提醒慎防犬貓急性腎衰竭。（示意圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華／台中報導

秋冬氣溫下降，獸醫師提醒，家中犬貓的飲水量與活動量可能隨之減少，將增加泌尿道疾病的風險。飲水不足容易引發泌尿道感染、膀胱炎或結石，嚴重時可能造成急性腎衰竭，危及生命。

獸醫師林松頡指出，飼主應多加觀察寵物的食慾、精神及排尿狀況。若貓隻出現頻繁進出貓砂盆、嘔吐、食慾不振或發燒等情形，可能是泌尿道阻塞的警訊，應及早就醫檢查。他表示，臨床上曾有貓隻因急性腎損傷送醫時已回天乏術，凸顯了早期發現的重要性。

為應對犬貓腎臟急重症，國內獸醫界已導入人工腹膜透析技術。中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫說明，此療法是透過導管將透析液注入腹腔，利用腹膜的自然滲透原理，排出體內毒素與多餘水分，模擬腎臟功能，適用於急性腎損傷、慢性腎病末期等重症。

▲動物醫院。（圖／記者游瓊華攝）

▲有動物醫院引進新式的智慧化腹膜透析系統，可自動監控灌流與引流過程，降低人為操作誤差與感染風險。（圖／記者游瓊華攝）

近期已有動物醫院引進新式的智慧化腹膜透析系統，可自動監控灌流與引流過程，降低人為操作誤差與感染風險，為重症毛孩提供更穩定安全的治療選項。譚大倫也補充，預防勝於治療，飼主平時應避免讓寵物接觸有毒物質，從源頭降低腎衰竭風險。

