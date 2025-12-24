ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
聾貓起床靠「嗅覺辨識」　彈指不醒認出熟悉氣味秒開機

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻名叫Maya的白貓天生耳聾，如果鏟屎官需要叫牠起床，需要用「氣味辨識」才會有反應。這天媽媽在從外面回家，就發現牠窩在氣炸鍋上睡得正香，就算刻意發出噪音也完全無效，但聞到熟悉的氣味就瞬間開機歡迎奴才。

▲飼主要叫熟睡的聾貓起床，必須靠嗅覺辨識。（圖／翻攝自TikTok／@melinagundogdu）

聽覺失效，靠嗅覺彌補

熟睡中的Maya把自己捲成一團，還很聰明的用手手遮臉擋光。飼主先象徵性的彈指示範，但牠依然繼續熟睡，直到飼主將手指伸到牠的面前，連沒都還沒碰到就立刻清醒，跳下流理臺用撒嬌的喵喵叫討摸。有時候Maya醒來發現媽媽沒馬上摸牠，還會不耐煩的瞪著她催促，目前這段聾貓獨有的「叫醒儀式」已經在TikTok累積超過520萬次點閱。

▲用彈指的方式完全沒反應。（圖／翻攝自TikTok／@melinagundogdu）

▲但只要讓牠聞到熟悉的氣味，就會立刻清醒。（圖／翻攝自TikTok／@melinagundogdu）

▲Maya：媽咪歡迎回家！（圖／翻攝自TikTok／@melinagundogdu）

飼主表示，自己最初發現Maya對任何聲音都沒有反應，有人進房間也聽不到，經過獸醫檢查才確定牠耳朵聽不見。許多網友也被一人一貓獨特的互動方式萌翻，「那個優雅的坐姿」、「牠真是位小甜心」、「我家的貓聽力很好，但牠總是無視我」。

▲醒來後邊伸展邊跟媽媽討摸。（圖／翻攝自TikTok／@melinagundogdu）

關鍵字： 標籤:耳聾貓嗅覺白貓TikTok寵物萌照

