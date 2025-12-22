阿金穿雪靴「走路變跳舞」　每一步笨手笨腳堅持出門玩

記者賈沐蓉／綜合報導

加拿大一隻叫做Walt的黃金獵犬，對牠來說每天出去玩可是狗生大事。由於當地冬天最低溫可達到零下40度，因此飼主為了保護牠的腳掌，特地購買了犬隻專用雪靴讓牠穿，但Walt似乎還需要時間適應，每踏出一步四肢似乎都有各自的想法。

▲Walt雖然穿鞋子後走路笨手笨腳，但還是堅持要出去玩。（圖／翻攝自TikTok／@waltandzo）

剛穿上新裝備的牠先在家裡試走，每走一步腳都抬的高高的，然後再小心翼翼的用腳尖踩回地面，似乎是不習慣腳底的觸感改變，整隻狗彷彿邊走邊表演踢踏舞。儘管Walt還不太適應，但這點不便無法阻擋牠出去玩的決心，跟著家裡的德國牧羊犬在院子裡、路邊的雪地奔跑，甚至還摸索出了如何在腳上有東西的情況下，順利「溜」過結冰馬路的方法。

▲Walt滿臉哀怨，似乎在思考為什麼要穿這件怪東西。（圖／翻攝自TikTok／@waltandzo）

▲滑過結冰路面也是簡簡單單。（圖／翻攝自TikTok／@waltandzo）

平時都是戶外赤腳派

之後飼主也在留言表示，平時Walt與其他狗狗都比較喜歡腳踏實地，從來不會讓牠們額外穿鞋，但畢竟冬天需要多注意，而在開始讓愛犬穿雪褲外出散步後，牠們也適應得很快。TikTok網友也被狗狗們穿鞋子時笨手笨腳的模樣逗樂，「如果不注意，牠們大概就準備去踢踏舞學校了」、「好想知道花多久才穿上」、「這讓我忍不住大笑」。

▲平時基本不會穿鞋，因為下雪才需要保護腳掌。（圖／翻攝自TikTok／@waltandzo）