「毛毛守財奴」咬鈔票捲款潛逃　見奴才靠近立刻撤退溜走

記者賈沐蓉／綜合報導

虎斑小弟「麥仔茶」是隻特別的招財貓，不但會幫自己帶財、更喜歡守財。最近飼主楊先生發現，這隻喵星人居然不知道從家裡哪個角落翻出一張5百塊鈔票，發現奴才靠近立刻咬著自己的寶藏撤退，還一路縮進電視機後面準備捲款潛逃。

▲麥仔茶看見奴才出現，表情滿臉警戒。（圖／Threads@bo.rong_yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

麥仔茶咬著一張鈔票從電視機後鑽出，邁著自信的步伐準備去幫自己買罐罐加菜，發現爸爸靠近表情瞬間滿臉警惕，大眼睛緊盯著對方，似乎是在警告奴才休想來分一杯羹，並迅速的帶著錢撤退到奴才摸不到的地方。飼主透露，後來這些錢變成了麥仔茶的冬天取暖的暖爐，而牠本喵似乎也非常滿意，一臉享受的躺在熱源前方呼呼大睡。

▲一路躲到電視機後面不讓爸爸碰錢。（圖／Threads@bo.rong_yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來鈔票變成了麥仔茶的新暖爐。（圖／Threads@bo.rong_yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後楊先生發現，原來麥仔茶嘴裡的是阿嬤的錢，剛被收編不久的身邊還有另一隻賓士妹妹，每天在奴才家過著吃飽睡睡飽吃的快樂生活。網友也被麥仔茶不只招財、還守財的模樣逗樂，「私房錢找到囉，封口費20個罐罐」、「好小好小，但牠發現寶藏了」、「牠沒有還你的意思，我看出來了」。

▲麥仔茶正跟妹妹一起幸福睡覺。（圖／Threads@bo.rong_yang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）