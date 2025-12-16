ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

▲幫出國的朋友顧貓，被警告牠很兇很流氓卻超撒嬌。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友小綺子受朋友拜託，在他出國期間擔任臨時保母，照顧家裡的三花貓「咪咪」，事先就被再三提醒牠很兇很流氓。結果雙方初次見面，咪咪就主動「毛手毛腳」又親又蹭又聞，還用奶音跟姐姐撒嬌討摸，跟正牌奴才的形容完全判若兩貓。

▲。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲咪咪主動把頭貼在肩膀上，眼裡滿是愛意。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

咪咪不但主動接近小綺子，貼在姐姐的手臂上磨蹭，全程黏緊緊完全不設防，還自己把頭靠上肩膀上賣萌，露出一臉滿足又安心的神情，似乎在告訴她自己是最乖最討人喜歡的小貓咪。種種跟「很兇很流氓」完全相反的行為也讓她感覺受寵若驚，邊撸貓邊稱讚咪咪可愛，還不忘吐槽「現在是我誤會了流氓的定義嗎？」。

▲。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咪咪主動靠近臨時奴才，下一秒就撒嬌的蹭上去。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲但對正牌鏟屎官眼神完全沒有愛。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咪咪：奴才，飯呢？（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

身在國外的鏟屎官看見咪咪差別待遇後，一邊吃醋一邊心碎滿地，因為牠面對自己時總是滿臉不屑，表情似乎在說沒事最好別煩本喵。網友也被咪咪對不同人完全兩個態度的行為萌翻，「我要被這小表情可愛死」、「很流氓呀～又親又蹭又聞欸」，「太流氓了，快抱緊處理」。

▲。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在國外的奴才表示忌妒。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 標籤:流氓貓三花貓撒嬌行為寵物照顧網友熱議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【毒駕飛車奪命】基隆婦外出買菜遭撞亡！老翁焦急協尋接噩耗崩潰

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

喵皇拆出「巨大螺絲」獻寶　奴才嚇爆：會不會出大事啊？！

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

胖橘穿手工防舔衣　變身「性感五花肉」肥美腰身超凸顯

慈愛動物醫院「聖誕報好康！」　處方飼料65折多項優惠慶年末

只因亂尿尿！手搖飲老闆涉「虐打老柯基」　動保處已展開調查

回家「吐司被偷吃」剩包裝！　網見兇手笑翻：不是還剩一條？

倉鼠咬袖子「邀主人來作客」　動作熱情媽無奈：進不去啦

帶貴賓出門「變別人家的狗」　趴大腿自在討摸完全不心虛

金門海巡犬AJ退役　領犬員爸爸領養笑曝：最大的改變是體重

流浪橘貓每天準時報到　「窗外狂做1動作」萌翻網：牠很信任你

稱職貓褓姆2

農業部工作犬退役記者會

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

「臘腸水電工」在家偷拆水管得意炫耀　姐一臉傻眼：靜靜看你表演

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接「沒漏一滴」

搜救犬超自律「狂跑跑步機」！還會要求速度快　網驚：超像AI

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

蘇卡達象龜打架「翻車」遊客笑瘋！保育員勸架被遷怒　園方揭真相

金門海巡犬AJ退役　領犬員爸爸領養笑曝：最大的改變是體重

喵皇拆出「巨大螺絲」獻寶　奴才嚇爆：會不會出大事啊？！

流浪橘貓每天準時報到　「窗外狂做1動作」萌翻網：牠很信任你

和歌山二代貓站長辭世！500人淚別天使　貓後輩「一舉動」超催淚

迷路小烏龜闖進操場　八德國中師生愛心救援取名「校規」

浣熊大字形醉倒廁所全球走紅　警爆料「牠是慣犯」多項前科曝光

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

全台毛孩數超車新生兒2倍　房價逼退生育率「台中最明顯」

交換禮物沒想法？精選10款不到千元美妝禮盒　迷你包裝送禮自用都超棒

賴清德這局贏了？　媒體人：提前「跛腳」面臨兩年空轉危機

引「用刀叉吃人肉」名言反諷　檢酸柯文哲：戴上魔戒就變了

Google搜尋「67」螢幕會大力晃動　一票試玩：超彈！背後原因曝

中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地揭牌啟用

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌9成！純電車款151萬元出清

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

寵物動物熱門新聞

金門海巡犬AJ退役　爸笑曝最大改變

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

蘇卡達象龜打架...保育員勸架被遷怒　園方揭真相

法鬥狂睡2小時奪冠軍　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

顧貓被警告很兇　結果超級愛撒嬌

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

喵皇拆巨大螺絲獻寶　嚇壞鏟屎官

115年家貓未登記　最高罰1萬5

臭臉虎斑貓帶大寶寶是「最暖褓姆」

臘腸早起陪刷牙　進廁所卻秒睡翻

流浪12年終於有家　狗狗睡前「狂搬娃娃」超萌

和歌山二代貓站長辭世！500人淚別天使

她開監視器喊貓　紙箱冒出敷衍小腳

搜救犬超自律「狂跑跑步機」！

讀者迴響

熱門新聞

金門海巡犬AJ退役　爸笑曝最大改變

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

蘇卡達象龜打架...保育員勸架被遷怒　園方揭真相

法鬥狂睡2小時奪冠軍　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

顧貓被警告很兇　結果超級愛撒嬌

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

喵皇拆巨大螺絲獻寶　嚇壞鏟屎官

115年家貓未登記　最高罰1萬5

臭臉虎斑貓帶大寶寶是「最暖褓姆」

臘腸早起陪刷牙　進廁所卻秒睡翻

流浪12年終於有家　狗狗睡前「狂搬娃娃」超萌

和歌山二代貓站長辭世！500人淚別天使

她開監視器喊貓　紙箱冒出敷衍小腳

搜救犬超自律「狂跑跑步機」！

八德國中師生救援迷路小烏龜　取名「校規」

熱門寵物影片

更多
稱職貓褓姆2

稱職貓褓姆2

農業部工作犬退役記者會

農業部工作犬退役記者會

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面