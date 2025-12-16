朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

▲幫出國的朋友顧貓，被警告牠很兇很流氓卻超撒嬌。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友小綺子受朋友拜託，在他出國期間擔任臨時保母，照顧家裡的三花貓「咪咪」，事先就被再三提醒牠很兇很流氓。結果雙方初次見面，咪咪就主動「毛手毛腳」又親又蹭又聞，還用奶音跟姐姐撒嬌討摸，跟正牌奴才的形容完全判若兩貓。

▲咪咪主動把頭貼在肩膀上，眼裡滿是愛意。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

咪咪不但主動接近小綺子，貼在姐姐的手臂上磨蹭，全程黏緊緊完全不設防，還自己把頭靠上肩膀上賣萌，露出一臉滿足又安心的神情，似乎在告訴她自己是最乖最討人喜歡的小貓咪。種種跟「很兇很流氓」完全相反的行為也讓她感覺受寵若驚，邊撸貓邊稱讚咪咪可愛，還不忘吐槽「現在是我誤會了流氓的定義嗎？」。

▲咪咪主動靠近臨時奴才，下一秒就撒嬌的蹭上去。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲但對正牌鏟屎官眼神完全沒有愛。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲咪咪：奴才，飯呢？（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

身在國外的鏟屎官看見咪咪差別待遇後，一邊吃醋一邊心碎滿地，因為牠面對自己時總是滿臉不屑，表情似乎在說沒事最好別煩本喵。網友也被咪咪對不同人完全兩個態度的行為萌翻，「我要被這小表情可愛死」、「很流氓呀～又親又蹭又聞欸」，「太流氓了，快抱緊處理」。

▲在國外的奴才表示忌妒。（圖／Threads@i_have7cats提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）