收容所汪化身逃脫大師「連開2道門」　神開鎖技術志工嚇：不是AI

收容所汪化身逃脫大師連開2道門　「神開鎖技術」志工嚇：不是AI。（圖／翻攝自Facebook／Huntington Cabell Wayne Animal Shelter）

▲收容所汪神開鎖爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Huntington Cabell Wayne Animal Shelter

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州當地動物收容所監視器拍到，一隻聰明狗狗想要出去走走，竟然靠自己的力量打開上鎖的狗舍門，超強開鎖技巧讓志工看到後都不敢相信，甚至被質疑是AI影片。

監視器拍下神逃脫　狗狗巧妙開鎖

維吉尼亞州動物收容所The Huntington Cabell Wayne Animal Shelter近來在臉書上分享，一段狗狗化身「逃脫大師」的監視器畫面。

影片中可看到，這隻叫做道森(Dawson)的3歲混種犬趁著收容所關門時悄悄跑出狗舍，當牠發現前門上鎖時，身手矯健的牠先用前掌抓著扶手，把自己的身體移到門鎖附近後，再用嘴把鎖打開。

道森的超強開鎖技巧讓志工發文表示，「這不是AI影片，雖然我們很希望它是，這隻狗狗比外表看起來更聰明，牠不但從上鎖的狗舍脫逃，還成功解開前門離開」，希望有人在路上發現這隻狗的話，請和他們聯繫。

逃脫片爆紅　收容所呼籲關注捐助

影片曝光後獲得400多萬點閱，還獲得多家媒體報導，幸好在熱情民眾的幫助下，道森已經於7日晚間被找到。收容所表示，沒想到會因為這次的事件獲得巨大關注，希望大眾能藉由此事件注意到收容所工作人員的努力，願意捐款或是分享相關訊息，一起幫助更多流浪動物。

