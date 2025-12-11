帶貴賓出門「變別人家的狗」　趴大腿自在討摸完全不心虛

記者賈沐蓉／綜合報導

貴賓狗Scouty是隻超外向的小男生。這天飼主帶牠去餐廳一起用餐，卻目睹毛孩毫無違和感的混入對面的一家三口，儘管雙方從沒見過面，卻不妨礙Scouty一臉自在的趴在男主人大腿上，看著「正牌鏟屎官」的眼神彷彿她才是陌生人。

▲Scouty自己混入一家陌生人，表情看起來相當自在。（圖／翻攝自TikTok／@scoutybooboo31）

其中父親邊跟妻子聊天，但眼神時不時飄回懷中的汪星人身上，表情裡滿是對牠的愛與關心。Scouty似乎也很滿意自己挑選的新環境，享受小女孩溫柔的撫摸，發現媽媽正看著自己時眼神完全不心虛，小女孩更是挑釁的回頭望了一眼，彷彿在宣布現在牠已經變成這個家的新成員了。飼主感到好笑之餘也自嘲自己居然被棄養，「就留我在垃圾堆裡吧！」

▲Scouty望著飼主，彷彿在看一個陌生人。（圖／翻攝自TikTok／@scoutybooboo31）

Scouty親人愛撒嬌的性格，也讓牠經常受到陌生人的寵愛，例如是在搭公車時獲得「小狗優先席」，外加附贈下巴按摩服務，但一起出門的媽媽就只能自己站著。許多網友也對牠變成「別人家的狗」對主人的態度感到好笑，「看吧，我有選擇」、「現在確定牠還是你的狗？」、「那現在是牠的新家庭了」。