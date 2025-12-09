胖虎斑減肥「累到不成貓樣」　運動10分鐘睡到打呼叫不醒

▲胖虎斑被家人勒令減肥，正在用走路機運動。（圖／Threads@hearsay520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

9歲半的資深胖貓「小虎」最近踏上漫長的減肥之路，為此姐姐特地購買一台走路機回家，藉此增加牠的運動量。體重8.6公斤的牠才在上面走了10分鐘，晚上就累到不成貓樣，嘴巴張開打呼搖都搖不醒，連自己被偷拍醜照都沒發現。

▲運動10分鐘後小虎累爆，晚上睡到叫都叫不醒。（圖／Threads@hearsay520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

小虎姊姊與《ETtoday寵物雲》分享，小虎從小是隻不挑食的貪吃鬼，各個牌子的飼料、罐罐都來者不拒，唯一不能忍耐的就是沒東西吃，「肚子餓就會發脾氣，把桌上都東西全部摔下去」。現在小虎每天除了跑步機運動外，還需要改吃減肥飼料控制體重，外加自動餵食器定時定量，媽媽還會幫牠煮魚跟鮮食當健康點心。

▲正在呼呼大睡的小虎。（圖／Threads@hearsay520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲睡到打呼被偷拍都不知道。（圖／Threads@hearsay520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在認真運動與飲食控制雙管齊下，目前小虎成功減掉0.1公斤。剛開始減肥計畫的牠超級厭世，在用走路機時哀怨地看著負責監督的姐姐，但還是有好好配合運動，在第三天時就已經差不多認命，現在還會自動去機器旁邊報到，而牠的弟弟「小寶」因為身材標準所以逃過一劫，每天都在觀賞哥哥的跑步秀。

▲在全家人的努力下，小虎有稍微瘦下一點點。（圖／Threads@hearsay520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲圖右是小虎的弟弟小寶，是與哥哥完全相反的勻稱貓咪！（圖／Threads@hearsay520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）