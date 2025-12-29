ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
馬麻快理我！虎斑貓假裝跛腳討摸　「得逞秒復原」影后演技爆紅

馬麻快理我！虎斑貓假裝跛腳討摸　「得逞秒復原」影后演技爆紅。（圖／翻攝自TikTok／@_______marge_______）

▲虎斑貓喜歡裝受傷，獲得主人關心。（圖／翻攝自TikTok／@_______marge_______）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻叫做Pesto的虎斑貓因為想要獲得主人關注，竟然上演腿受傷的戲碼，媲美奧斯卡演員的逼真演技雖然還是被主人識破，但也讓牠在網路上爆紅。

想被抱抱　小貓假裝受傷求關心

[廣告]請繼續往下閱讀...

29歲女子梅格(Meg Valenti)在網路上分享，所養的寵物貓Pesto每當發現主人在忙著某件事情時，為了博取她的關注，竟然會假裝受傷，故意跛著腳在家走動。

@_______marge_______ ♬ original sound - Meg

影片中可看到，Pesto抬起一條腿，刻意一拐一拐地在窗台上走來走去，然而當牠成功獲得主人關心後，腿便神奇「復原」。

梅格表示，Pesto是她見過最黏人的貓貓，每天都想要獲得關注與抱抱，若是無法如願就會假裝受傷，更可愛的是，Pesto每次假裝受傷的腿都是不同隻，似乎是看當時心情決定。

影片獲得百萬人次點閱，Pesto的可愛表演引發許多飼主共鳴，紛紛分享自家貓咪假裝受傷的照片，還有許多網友大讚，「根本是貓界梅莉史翠普」、「牠應該獲得奧斯卡獎」、「真是太可愛了，我家貓咪也會這樣」。

貓咪寵物萌寵虎斑貓Meg Valenti跛腳Pesto

