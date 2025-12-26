玩具球卡在櫃子下　約克夏汪汪隊「可愛排排站」執行任務笑翻網

▲約克夏家族排排站。（圖／翻攝自TikTok／yorkiefamily3）

記者李振慧／綜合報導

國外3隻可愛約克夏犬因為玩具球不小心掉進櫃子下，狗狗們為了找回心愛玩具，竟然排排站在櫃子前面，努力執行奪球任務，有趣畫面意外被主人目睹，分享在網路上。

玩具滾進櫃子下 3隻狗齊心救援

女飼主在網路上分享，家中一共養有3隻約克夏犬，分別是5歲的詹姆斯(James)、6歲克洛伊(Chloe)，和4歲小狗布魯斯(Bruce)，近來她意外目睹3隻小狗為了尋回玩具球，齊心執行任務的可愛模樣。

影片中可看到，3隻小狗發現玩具球意外滾進櫃子下，全家人立刻在櫃子排排站，下定決心要把玩具球找回來。站在最前頭的詹姆斯試著鑽進櫃子下找球，克洛伊和布魯斯則專心看著，但嘗試多次卻都沒有任何發現，最後決定向主人求救。

可愛影片獲得2百多萬點閱，網友留言，「3隻狗狗排排站真可愛」、「太喜歡這個了，3隻狗狗一起合作想要完成任務」、「汪汪隊執行任務」、「牠們回頭的樣子就像在說，『馬麻別再拍了，快點過來幫我們』」。