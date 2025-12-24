曾是浪貓變萌寵　黑白貓聖誕樹下「偷塞最愛玩具」向馬麻報恩

▲小貓在聖誕樹下塞禮物。（圖／翻攝自TikTok／siriusblackandwhite）

記者李振慧／綜合報導

聖誕節在國外除了是全家人團圓的節日，也是向家人表達感謝的好時機，一隻叫做露露(Lou Lou)的黑白小貓原本是流浪貓，獲得家人收留後成為受寵愛的毛孩，近來牠用自己的方式向主人表達感謝，令許多網友感動。

聖誕樹下藏驚喜 貓咪為主人留下禮物

一名女主人近來在網路上分享，聖誕節即將到來時，她發現家中聖誕樹下除了有她擺放的裝飾品，突然多了幾個小玩具，仔細一看，都是寵物貓露露平時常玩的玩具。

女子在影片中表示，「我們的貓咪在聖誕樹下留下禮物」。畫面中可看到，聖誕樹下突然多出幾個鳥造型的絨毛玩具，似乎是露露留的，讓她十分感動，「這是我看過最可愛的事情了，所有貓咪都會這樣嗎」。

影片獲得許多網友留言，「多麼可愛的小貓，露露懂得聖誕節的涵義」、「哈哈，這是我今年看過最暖心的故事」、「會喔，我家小貓去年在聖誕樹下留了半死的鳥和死老鼠給我」。