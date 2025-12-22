ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
獲救小奶狗第一次吃飼料「飽到度估」　集體睡翻畫面萌翻網

獲救小奶狗第一次吃飼料「飽到度估」　集體睡翻畫面萌翻網。（圖／翻攝自TikTok／sieramartinez）

▲狗狗們第一次吃飼料，飽到睡著。（圖／翻攝自TikTok／sieramartinez）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名女子分享家中3隻救援小奶狗第一次吃幼犬飼料，忍不住一直狂吃，結果因為吃得太飽，竟然吃到一半直接在食物旁集體「度估」，可愛模樣在網路上爆紅。

小狗吃太飽直接昏睡　網共鳴：根本過節的我

女子馬丁內斯(Siera Martinez)在網路上分享，她和家人救援的流浪犬10月時生下一窩小狗，近來她讓3隻出生約6周大的小狗狗第一次嘗試乾糧，沒想到狗狗們吃得太開心，竟然飽到在狗盆旁睡著。

@sieramartinez It’s safe to say they are loving their puppy food, so much so the first time eating it put them to sleep ???? #puppy #cute #funny #hilarious #dogsoftiktok ♬ deep in it - berlioz

影片中可看到，3隻小狗吃飽後，直接癱倒在食物堆中呼呼大睡，模樣十分可愛，讓馬丁內斯笑稱，這是她有史以來看過最可愛、最有趣的畫面。

影片曝光後獲得130多萬點閱，許多網友留言，「吃到一半，飽到昏過去也太可愛了」、「這根本就是感恩節大餐後的我」、「我和我老公今天吃太飽，也在沙發上睡著了」、「可憐的小傢伙們，真高興牠們吃飽了」。

