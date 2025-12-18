ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
黏TT小貓化身可愛副廚　「站爸爸肩上監工」網笑：貓版料理鼠王

黏TT小貓化身可愛副廚　「站爸爸肩上監工」網笑：貓版料理鼠王。（圖／翻攝自TikTok／imbluethesiberiann）

▲小貓只想黏在爸爸身邊。（圖／翻攝自TikTok／imbluethesiberiann）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一隻小貓因為想隨時黏著男主人，無論爸爸做什麼都要跟在身旁，就連煮飯時也要站在他肩上，化身「可愛小副廚」，可愛畫面被網友笑稱根本是貓版《料理鼠王》。

不滿被冷落　小貓跳肩當副廚

家中飼養4隻狗狗和2隻貓咪的男主人柯瑞(Corey Moriarty)，時常在網路上分享他和毛孩子們的日常，近來一支家中小貓佛瑞德(Fred)化身《料理鼠王》的可愛影片，曝光後迅速走紅。

@imbluethesiberiann His own little sous chef ???? do we need a cooking with Fred series? #catsoftiktok #cats #cat #kitten #cooking ♬ Le Festin - Knights Bridge

影片中可看到，原本待在沙發上的佛瑞德因為不滿爸爸忙著做飯、都不理牠，便跑到爸爸的肩膀上「幫忙」。當柯瑞專心攪拌鍋中料理時，擔任副廚的佛瑞德也專注盯著鍋子監看，模樣十分盡責。

柯瑞後來將影片配上《料理鼠王》的配樂，獲得許多網友喜愛，甚至敲碗想看更多類似內容，「哇！牠是世界上最可愛的小幫手」、「太可愛了」、「我也想和貓咪一起做飯」、「這個系列請繼續拍下去」。

