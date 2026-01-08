貓咪排隊狂飲馬桶水　奴才出招網笑：跟我女兒用的同款

記者李依融／綜合報導

橘白貓「小張」暢飲馬桶水，超級享受的模樣，後面甚至還有其他貓咪排隊，貓奴Tai Lili特地買了幼兒的馬桶，裝進RO水，讓貓咪們安全地過過「馬桶癮」，這個想法逗樂許多網友。

Tai Lili擔任貓咪中途，照顧大約50隻貓咪，她發現很多貓咪喜歡偷喝馬桶水，但是擔心會讓貓咪生病，索性去買了幼兒馬桶，加入RO水就變成「馬桶造型貓咪大水盆」。她笑說，其實自己沒小孩，根本不知道有幼兒馬桶這種東西，「是偶然滑到賣家秀，看到有人拿這個給狗喝水，才想說買來給貓用用看。」果然這個馬桶水盆超受歡迎，貓咪們甚至會排隊等，喝水量還增加不少。

▲Tai Lili中途的許多貓咪是「馬桶水信徒」。（圖／飼主Tai Lili提供）



小馬桶太有才 貓奴：不要衝動！

Tai Lili表示，這個小馬桶容量大約1500CC，因為她貓口眾多，每天早晚都會換水，不過她也建議，「希望大家不要衝動性消費，這個比較適合多貓家庭啊！」。

網友們看到這個「馬桶喝水」，紛紛覺得搞笑又佩服，「我家也超愛喝馬桶水，看來我需要這個！」、「我也買過！結果太小了，我家的貓不覺得那是馬桶」、「貓咪喝水儀式感」、「這個馬桶跟我家小孩用的一樣耶」。也有網友提問「我家的貓喜歡在洗手台大便怎麼辦？」，其他人則現學現賣「你只好去買個洗手台，在裡面裝貓砂了」。

▲幼兒馬桶的巧思讓貓咪們喝水量變多了。（圖／飼主Tai Lili提供）