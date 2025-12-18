ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

家中寵物貓失蹤　女監視器心碎目睹「送貨員順手抓走6歲貓」

家中寵物貓失蹤　女監視器心碎目睹「送貨員順手抓走6歲貓」。（圖／翻攝自Facebook／Diane Huff Medina）

▲寵物貓被送貨員帶走。（圖／翻攝自Facebook／Diane Huff Medina）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女飼主憤怒發現，亞馬遜送貨員把包裹送到她家時，竟然順手偷走她的貓，犯案過程全被住家監視器拍下，雖然她已經報案並且通知亞馬遜公司，但目前仍找不回愛貓。

亞馬遜送貨員粗暴抓貓　監視器拍下過程

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件11日發生在萊克伍德市(Lakewood)，女子黛安(Diane Huff-Medina)控訴，當天一名亞馬遜送貨員到她家送貨時，抓走了她的6歲寵物貓Piper。

監視器畫面拍到，穿著亞馬遜員工背心的送貨員放下物品後，注意到附近有一隻貓，他先是靠近摸了貓咪一會，後來疑似因為貓咪掙扎，便粗魯抓住貓咪後頸強行帶走。

黛安表示，Piper是她和家中3名年幼孩子一起飼養的寵物，平時貓咪可以自由出入家中，身上也有安裝晶片，「我重複看了影片好幾次，因為畫面太暗、看不太清楚，牠一開始是發出和平常一樣的叫聲，後來感覺十分驚恐」。

亞馬遜證實涉案者身分　配合警方調查

黛安後來已向警方報案，並且通知亞馬遜公司，亞馬遜雖然確認了送貨員身分，卻一直連絡不到人，她難過表示，「Piper是一隻很友善的貓，我不敢相信我看到的」。

亞馬遜公司聲明表示，「這是一起令人髮指的案件，我們已向那名女士道歉，涉案的Amazon Flex夥伴已經不再具有為顧客送貨的資格，我們已與警局聯繫，向他們提供相關訊息、配合調查」。

關鍵字： 送貨員亞馬遜偷貓加州寵物Diane Huff-MedinaPiper北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【才剛落地欸...】車主牽新特斯拉去拜拜　路上被貨車巨輪砸超衰

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

男開唱「手握麥克風」瞬間觸電　癱倒舞台7秒慘叫畫面曝

夫妻浪漫晚餐被電燈泡亂入　網見「最萌小三」秒原諒：牠是貴賓

把10歲兒裝真空壓縮袋「抽乾密封」　網紅媽博百萬點閱遭警調查

娃娃壞掉巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙　一旁耐心搖尾等待超萌

25歲女網紅墜樓身亡　監視器拍「生前最後畫面」遭丈夫扔下10樓

男海邊散步抓起「可愛章魚」拍照　網友一看嚇：毒素可殺20人

飼主6個月前街上找回失蹤貓　1年後驚見「真貓自己返家」傻眼

出國6天回家「被訓斥半小時」　主子委屈狂喵表情超擔心

娃娃壞掉巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙　一旁耐心搖尾等待超萌

奴才準備出門中　主子拍按鈕「生氣、擔心」要她講清楚

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

稱職貓褓姆2

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

定格水豚君突「汪一聲」暴衝　全場嚇瘋：怎麼就變狗了？

虎斑＆橘貓激情上演「貓片」　網笑翻：這是可以免費看的嗎

家中寵物貓失蹤　女監視器心碎目睹「送貨員順手抓走6歲貓」

不是親生的！北極熊罕見收養陌生幼熊　研究人員驚訝感動

奴才準備出門中　主子拍按鈕「生氣、擔心」要她講清楚

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

夫妻浪漫晚餐被電燈泡亂入　網見「最萌小三」秒原諒：牠是貴賓

出國6天回家「被訓斥半小時」　主子委屈狂喵表情超擔心

北市信義區14貓命案　動保處安置9貓1狗急尋原送養人

高虹安貪汙無罪「立法院關鍵公文曝」　民進黨團揪貓膩

溫王爺聖誕580斤烏魚子大放送　東港東隆宮廟埕「連兩晚開攤」

快閃店限時2天「生甜甜圈買3送1」　富士山生泡芙搶先開賣

《黑白2》「神級主廚」侯德竹是台灣籍！背景超狂　連胡錦濤都稱讚

南部人衝了！捷星日本「高雄＝東京」今首航　午去早回天天飛

婚宴「3人包3100玩具鈔」還塞保險名片　私訊傻眼！新人：哪來的臉

川普制裁！　委內瑞拉通膨失控飆556％

不滿絲瓜棚被移走　林口火爆男狠砍菜友奪命！上月家暴前女友

創舉！嘻哈新人「在錄音室搭出流動廚房」　唱一半直接煮飯給大家吃

「甜茶」橘色造型上癮　情侶裝、母子裝高調搶鏡

寵物動物熱門新聞

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

奴才準備出門　主子拍按鈕要解釋

不是親生的！北極熊罕見收養陌生幼熊

罕見！漁民捕獲母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

金門海巡犬AJ退役　爸笑曝最大改變

女監視器目睹　送貨員順手抓走6歲貓

緝毒犬Xylon退役變成「露營達狗」

顧貓被警告很兇　結果超級愛撒嬌

倉鼠咬袖子　熱情邀主人來作客

柴犬聚會「氣氛超I」　0互動主人傻眼

夫妻浪漫晚餐被亂入　網見「最萌小三」秒原諒

讀者迴響

熱門新聞

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

奴才準備出門　主子拍按鈕要解釋

不是親生的！北極熊罕見收養陌生幼熊

罕見！漁民捕獲母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

金門海巡犬AJ退役　爸笑曝最大改變

女監視器目睹　送貨員順手抓走6歲貓

緝毒犬Xylon退役變成「露營達狗」

顧貓被警告很兇　結果超級愛撒嬌

倉鼠咬袖子　熱情邀主人來作客

柴犬聚會「氣氛超I」　0互動主人傻眼

夫妻浪漫晚餐被亂入　網見「最萌小三」秒原諒

蘇卡達象龜打架...保育員勸架被遷怒　園方揭真相

熱門寵物影片

更多
農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

稱職貓褓姆2

稱職貓褓姆2

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

定格水豚君突「汪一聲」暴衝　全場嚇瘋：怎麼就變狗了？

定格水豚君突「汪一聲」暴衝　全場嚇瘋：怎麼就變狗了？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面