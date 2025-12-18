家中寵物貓失蹤　女監視器心碎目睹「送貨員順手抓走6歲貓」

▲寵物貓被送貨員帶走。（圖／翻攝自Facebook／Diane Huff Medina）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女飼主憤怒發現，亞馬遜送貨員把包裹送到她家時，竟然順手偷走她的貓，犯案過程全被住家監視器拍下，雖然她已經報案並且通知亞馬遜公司，但目前仍找不回愛貓。

亞馬遜送貨員粗暴抓貓 監視器拍下過程

事件11日發生在萊克伍德市(Lakewood)，女子黛安(Diane Huff-Medina)控訴，當天一名亞馬遜送貨員到她家送貨時，抓走了她的6歲寵物貓Piper。

監視器畫面拍到，穿著亞馬遜員工背心的送貨員放下物品後，注意到附近有一隻貓，他先是靠近摸了貓咪一會，後來疑似因為貓咪掙扎，便粗魯抓住貓咪後頸強行帶走。

黛安表示，Piper是她和家中3名年幼孩子一起飼養的寵物，平時貓咪可以自由出入家中，身上也有安裝晶片，「我重複看了影片好幾次，因為畫面太暗、看不太清楚，牠一開始是發出和平常一樣的叫聲，後來感覺十分驚恐」。

亞馬遜證實涉案者身分 配合警方調查

黛安後來已向警方報案，並且通知亞馬遜公司，亞馬遜雖然確認了送貨員身分，卻一直連絡不到人，她難過表示，「Piper是一隻很友善的貓，我不敢相信我看到的」。

亞馬遜公司聲明表示，「這是一起令人髮指的案件，我們已向那名女士道歉，涉案的Amazon Flex夥伴已經不再具有為顧客送貨的資格，我們已與警局聯繫，向他們提供相關訊息、配合調查」。