柯基乖乖等放飯　媽咪「燒聲下指令」牠超問號：能吃了嗎？

實習記者陳安榆／採訪報導

高雄市7個月大的柯基犬「木木」非常有禮貌，牠堅持「等口令才能吃飯」，不料這天飼主因為感冒「燒聲」，說話完全沒有聲音，讓木木在等放飯時一臉困惑，不明白媽咪是什麼意思。可愛的瞬間在網路上獲得46.4萬次的瀏覽數，萌翻一票網友。

▲柯基自學聽指令乖等放飯　媽咪感冒「燒聲」寶貝超問號：能吃了嗎。（圖／threads@peiixx_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲木木自學聽指令乖等乖放飯，媽咪這次感冒「燒聲」讓牠超問號。（圖／threads@peiixx_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主向《ETtoday寵物雲》分享，木木的個性很特別，通常在和家人撒嬌之後確定「大家都還愛牠」，就會開啟另一種「幼犬調皮搗蛋模式」，是很有想法的毛孩。牠沒有不愛玩的玩具，怎麼買怎麼咬壞，每個都喜歡得不行。媽咪提到，木木每天都是固定吃飼料和鮮食，為了狗狗的腎臟著想絕對不讓吃加工零食。

幾乎沒學過指令　默契中培養好習慣

媽媽表示，其實從來沒有教過木木有關「吃飯」的指令，是有一天牠突然坐在飯碗前不動，就想著喊個口號試試看，沒想到一試就上手，寶貝居然如此聽話。牠唯一學過的技能就是「轉圈圈」，其餘像是散步完回家會趴下等家人擦腳腳、上下樓不能跳，會乖乖等主人抱抱等等一系列行為，都是木木自發性從日常生活中領悟到的好習慣。

▲柯基自學聽指令乖等放飯　媽咪感冒「燒聲」寶貝超問號：能吃了嗎。（圖／threads@peiixx_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽咪總是很用心為木木準備鮮食。（圖／threads@peiixx_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

乖巧又呆萌的木木在Threads上擁有3.3萬顆愛心，不少網友紛紛湧入留言區表示「原來狗狗太乖也是一種困擾」、「狗：今天的考試有點難度」、「牠的表情好乖」、「去哪裡領這麼乖的狗狗」、「幸好我家的指令是拍手」、「這種煩惱好幸福」，木木疑惑的反應讓媽咪自己也笑翻，還引起超多飼主共鳴。

▲柯基自學聽指令乖等放飯　媽咪感冒「燒聲」寶貝超問號：能吃了嗎。（圖／threads@peiixx_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的木木超愛撒嬌，是家中的開心果。（圖／threads@peiixx_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 柯基指令毛小孩

