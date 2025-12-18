澳公車出現毛茸茸乘客　小無尾熊「乖乖坐扶手」搭車可愛爆紅





澳洲布里斯本市中心一輛公車上竟然出現「毛毛乘客」，原來是一名好心司機發現一隻無尾熊在交通繁忙的馬路上亂竄，為了無尾熊的安全，便把這隻動物帶上車，無尾熊乖巧地坐在扶手上，畫面十分可愛。

街頭發現無尾熊 萌坐巴士扶手等救援

這隻叫做佩瑞(Peri)的無尾熊，13日晚上在布里斯本市中心東區一條繁忙道路上被發現，CityGlider巴士司機行經坎普山區(Camp Hill)威爾斯街(Wiles Street)時，注意到在街頭流浪的佩瑞，並且帶上公車。

當地無尾熊救援中心Koala Rescue Brisbane South人員巴克拉(Brianne Barkla)表示，當她聽說公車上有無尾熊時完全不敢相信，結果抵達後果然看到一隻無尾熊，乖乖坐在扶手上。

無尾熊安全獲救 野放回保護區

救援人員後來將無尾熊命名為佩瑞。巴克拉表示，檢查發現佩瑞今年剛滿1歲，雖然很年輕但是已經十分獨立，確認沒有受傷後已於14日在Seven Hills 森林保護區放生。

救援人員非常感謝司機關心無尾熊安危，並且出手相助，但不忘提醒民眾，由於無尾熊爪子很鋒利，且可能會有攻擊性，建議遇到時最好保持距離、不要自行抱起，而是找專家幫忙。