合推台灣黑熊特展　三座高山型國家公園呈現30年保育成果

▲民眾透過特展內容及互動遊戲與臺灣黑熊產生連結。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣森林中的靈魂要角台灣黑熊最主要棲息地在玉山、雪霸及太魯閣三座高山型國家公園，內政部國家公園署今日起於國立公共資訊圖書館推出「走進有熊國」特展，完整呈現臺灣國家公園30年來臺灣黑熊重要研究與保育成果，邀請民眾認識並推廣臺灣黑熊生態保育。

「走進有熊國─臺灣國家公園黑熊保育特展」今日於國立公共資訊圖書館1樓藝文展示廳登場，帶領民眾化身「科學小偵探」，從黑熊生態、原住民族傳統文化連結，到高山棲地研究、保育宣導與最新紅外線影像紀錄，一步步讀懂黑熊的生活世界；最後聚焦近年備受關注的「人獸衝突」議題，提醒民眾預防衝突的關鍵在「管理人與人類的食物來源」，透過移除吸引物、改變人類生活習慣，並結合持續教育與社區參與，才能實現人熊共存共榮的長遠目標。

▲「走進有熊國─臺灣國家公園黑熊保育特展」開幕。

國家公園署長王成機說明，黑熊最主要的棲息地在玉山、雪霸及太魯閣三座高山型國家公園，亦橫跨林業保育署新竹、臺中、南投、嘉義、花蓮及臺東分署等管轄範圍；本次特展即由三個國家公園管理處攜手國資圖辦理，並獲生物多樣性研究所及台灣黑熊保育協會鼎力協助，分享臺灣國家公園30年來在黑熊研究與經營管理的重要成果，展期至7月5日(星期日)。

▲特展現場解說員帶領民眾走進臺灣黑熊世界。

王成機指出，臺灣黑熊是維繫森林健康的重要「保護傘物種(umbrella species) 」，保育臺灣黑熊將能維持國人生活環境品質與自然生態系的健康與豐富，也是實踐聯合國永續發展目標(SDGs)之第15項「保育陸域生態系統」；他強調，若欲實現長遠的人熊共存，無法僅仰賴政府部門、研究機構或保育團體，須透過持續教育與溝通，向民眾傳達正確的人熊共存觀念，凝聚社區共識並促進在地參與，該署將攜手各界夥伴，包含企業ESG投入，持續深化黑熊保育行動。