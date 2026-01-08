ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓咪失蹤男友出門哭找3小時　結果胖貓竟躲在廚房抽屜

記者李依融／採訪報導

網友@as47melissa發現愛貓失蹤急得到處找，原來貓咪根本沒踏出家門，她打電話給在外找貓3個多小時的男友，對方得知好消息哭著問「在哪裡？」，這隻圓滾滾的貓竟然躲進廚房的小抽屜內，讓奴才百般不解「是怎麼進去的！」。

貓咪鬧失蹤，奴才哭找3小時結果在家。（圖／Threads@as47melissa）

▲奴才養了2隻貓咪，分別是虎斑貓阿妞和橘白貓阿寶。（圖／Threads@as47melissa）

@as47melissa表示，這天她下班回家，看到男友留言說貓咪「阿寶」不見了，而當時男友已經在外找了3個多小時，逢人就拜託幫忙留意貓咪的蹤影。她焦急地在家翻箱倒櫃40分鐘，最後聽到貓叫聲，眼看並不是身旁另一隻貓咪「阿妞」的叫聲，便循聲尋找，最後一一打開廚房的抽屜，阿寶竟然就在裡頭！只見抽屜的空間非常狹小，而阿寶是一隻圓潤的貓貓，奴才一邊慶幸一邊不解「你到底怎麼進去的！」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從監視器畫面中也能看到，@as47melissa打給男友說貓咪找到了，男友帶著哭腔問「在哪裡？」，一回家便哭著抱著阿寶，非常擔心愛貓真的失蹤。@as47melissa說，男友下班回家時還有看到阿寶，但後來在家裡每個角落都沒發現阿寶的身影，「他擔心我知道後會飆車回家太危險，也不敢說，就帶著逗貓棒跟貓玩具，自己出門找了3個多小時。」

貓咪鬧失蹤，奴才哭找3小時結果在家。（圖／Threads@as47melissa）

▲阿寶體重有6.4公斤，身材圓潤竟然能塞進小抽屜。（圖／Threads@as47melissa）

@as47melissa表示，阿寶目前1歲半，性格膽小不敢出門，也未曾有「躲貓貓」紀錄，因為阿寶實在是太胖，她壓根沒想到會塞進這麼小的空間，「現在已經都用嬰兒安全鎖鎖起來了」，奴才已經無法再承受被嚇壞。

網友看到這個超驚險的過程，也對奴才的焦急感同身受，同時也對阿寶的愜意哭笑不得，「會因為貓咪而哭的男人真的超級帥！」、「看到影片才發現這麼胖耶，到底怎麼進去的？」、「阿寶超像從時光機出來的」、「莫非是哆啦A夢，坐時光機跟大雄出去玩了？」，此外也有許多貓奴分享在各種出奇不易的抽屜裡發現「躲貓貓」，建議其他奴才別看抽屜小，還是要上鎖比較安全。

貓咪鬧失蹤，奴才哭找3小時結果在家。（圖／Threads@as47melissa）

▲阿寶對於自己的失蹤驚魂記毫不在意，只是舒服地睡了一覺。（圖／Threads@as47melissa）

貓咪鬧失蹤，奴才哭找3小時結果在家。（圖／Threads@as47melissa）

▲阿寶喜歡鑽進棉被取暖。（圖／Threads@as47melissa）

關鍵字： 影音喵星人貓奴橘白貓貓走失貓失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

馮提莫直播掀衣曬鬆垮肚皮　曝瘦了25公斤：全是皺褶

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

虎斑貓在家硬舉健身「打翻微波爐」　網友全傻眼：荒謬到像AI影片

買到「台灣黑熊排遺」他嘆天才！　熱銷到「便祕中」

當看門犬失敗！德牧每晚叼娃娃陪睡　反差萌翻網：內心還是寶寶

貓咪失蹤男友出門哭找3小時　結果胖貓竟躲在廚房抽屜

柯基乖乖等放飯　媽咪「燒聲下指令」牠超問號：能吃了嗎？

流浪狗全身結痂「像被水泥浸泡過」　收編後幸福模樣驚呆人

媽媽出門忘記說開動！　臘腸狗繞潔牙骨轉30分鐘不敢吃

阿金出門發現「不是媽媽遛」　四輪鎖死抗議寧願被拖著走

不想狗在車上大便　冷血男把2犬「綁後車箱沿街拖行」路人怒攔截

女聚餐被貪吃阿金選中「超萌討食」　網哀號：誰能抵抗那張臉

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪獨自在家「站著推推車」　來回移動還倒退嚕超獨立XD

萌貓一個大跳拆爆防開罩！　超強臂力+高智商半小時破解

薩摩耶重壓媽媽身上討摸　臉帶笑容：偶才1歲寶寶耶

一萬塊攻擊四萬塊

布拉格河邊海貍鼠超親人　慢慢靠近抱人類大腿！

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

不想狗在車上大便　冷血男把2犬「綁後車箱沿街拖行」路人怒攔截

柯基乖乖等放飯　媽咪「燒聲下指令」牠超問號：能吃了嗎？

貓咪失蹤男友出門哭找3小時　結果胖貓竟躲在廚房抽屜

女聚餐被貪吃阿金選中「超萌討食」　網哀號：誰能抵抗那張臉

巴丹討摸舒服到「手開腳開」　曬出蓬鬆鳥肚變呆萌大白雞

買到「台灣黑熊排遺」他嘆天才！　熱銷到「便祕中」

虎斑貓在家硬舉健身「打翻微波爐」　網友全傻眼：荒謬到像AI影片

亞洲象一見飼育員秒露「幸福燦笑」！12萬人融化：像戀愛中少女

13歲明星長頸鹿「遭門夾頸身亡」！無緣見即將出生的第3隻寶寶

綿羊大軍入侵超市　「50隻羊擠爆收銀台」男嚇逃爬上輸送帶

總是只能當備選女友？掌握10個晉升「真命天女」的關鍵條件

「台籃最強雙能衛」大復活　特攻謝亞軒勇奪TPBL職籃12月MVP

永和分屍案！無頭冤魂現身警局外哭求1事　警方破案揭「親哥同睡大體五天」

GG被偷了！餐廳「鎮店之寶」失竊　老闆崩潰急尋：珍藏幾十年

單場狂傳生涯新高17次助攻　金塊莫瑞單核心帶隊撂倒綠衫軍

桃園2023就推免費營養午餐！　張善政曝心聲：大家終於都往同方向走

波力救援小英雄出動！幼兒園參訪新市分隊　消防體驗萌翻現場

陸商務部聲援委內瑞拉：持續深化中委經貿關係意願不會改變

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」　他豪喊：錢賺不完多分大家

金鐘得主驚傳左眼受傷！「黑眼球有傷口」揭關鍵兩天警訊：還流膿

寵物動物熱門新聞

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

「台灣黑熊排遺」熱銷到「便祕」

當看門犬失敗　德牧叼娃娃陪睡萌翻網

貓失蹤他出門哭找3小時　結果傻眼

媽燒聲下指令　柯基等放飯超問號

浪犬像泡過水泥　康復模樣驚呆人

媽忘說開動！汪繞潔牙骨轉30分鐘

媽讓阿金換人遛　牠四輪鎖死抗議

不想狗在車上大便　男把2犬綁後車箱拖行

女參加聚餐　被可愛黃金獵犬選中

奴才自製一貓食包廂　放飯秒客滿

櫻花鉤吻鮭野外族群數量16020尾　歷史第三高

白布偶貓養一年　整隻變烤焦麵包

黑色拉布拉多養7年　突變大麥町

讀者迴響

熱門新聞

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

「台灣黑熊排遺」熱銷到「便祕」

當看門犬失敗　德牧叼娃娃陪睡萌翻網

貓失蹤他出門哭找3小時　結果傻眼

媽燒聲下指令　柯基等放飯超問號

浪犬像泡過水泥　康復模樣驚呆人

媽忘說開動！汪繞潔牙骨轉30分鐘

媽讓阿金換人遛　牠四輪鎖死抗議

不想狗在車上大便　男把2犬綁後車箱拖行

女參加聚餐　被可愛黃金獵犬選中

奴才自製一貓食包廂　放飯秒客滿

櫻花鉤吻鮭野外族群數量16020尾　歷史第三高

白布偶貓養一年　整隻變烤焦麵包

黑色拉布拉多養7年　突變大麥町

太大隻交不到朋友　主人幫43公斤巨犬圓夢

熱門寵物影片

更多
拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓咪獨自在家「站著推推車」　來回移動還倒退嚕超獨立XD

貓咪獨自在家「站著推推車」　來回移動還倒退嚕超獨立XD

萌貓一個大跳拆爆防開罩！　超強臂力+高智商半小時破解

萌貓一個大跳拆爆防開罩！　超強臂力+高智商半小時破解

薩摩耶重壓媽媽身上討摸　臉帶笑容：偶才1歲寶寶耶

薩摩耶重壓媽媽身上討摸　臉帶笑容：偶才1歲寶寶耶

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面