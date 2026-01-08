貓咪失蹤男友出門哭找3小時　結果胖貓竟躲在廚房抽屜

記者李依融／採訪報導

網友@as47melissa發現愛貓失蹤急得到處找，原來貓咪根本沒踏出家門，她打電話給在外找貓3個多小時的男友，對方得知好消息哭著問「在哪裡？」，這隻圓滾滾的貓竟然躲進廚房的小抽屜內，讓奴才百般不解「是怎麼進去的！」。

▲奴才養了2隻貓咪，分別是虎斑貓阿妞和橘白貓阿寶。（圖／Threads@as47melissa）



@as47melissa表示，這天她下班回家，看到男友留言說貓咪「阿寶」不見了，而當時男友已經在外找了3個多小時，逢人就拜託幫忙留意貓咪的蹤影。她焦急地在家翻箱倒櫃40分鐘，最後聽到貓叫聲，眼看並不是身旁另一隻貓咪「阿妞」的叫聲，便循聲尋找，最後一一打開廚房的抽屜，阿寶竟然就在裡頭！只見抽屜的空間非常狹小，而阿寶是一隻圓潤的貓貓，奴才一邊慶幸一邊不解「你到底怎麼進去的！」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從監視器畫面中也能看到，@as47melissa打給男友說貓咪找到了，男友帶著哭腔問「在哪裡？」，一回家便哭著抱著阿寶，非常擔心愛貓真的失蹤。@as47melissa說，男友下班回家時還有看到阿寶，但後來在家裡每個角落都沒發現阿寶的身影，「他擔心我知道後會飆車回家太危險，也不敢說，就帶著逗貓棒跟貓玩具，自己出門找了3個多小時。」

▲阿寶體重有6.4公斤，身材圓潤竟然能塞進小抽屜。（圖／Threads@as47melissa）

@as47melissa表示，阿寶目前1歲半，性格膽小不敢出門，也未曾有「躲貓貓」紀錄，因為阿寶實在是太胖，她壓根沒想到會塞進這麼小的空間，「現在已經都用嬰兒安全鎖鎖起來了」，奴才已經無法再承受被嚇壞。

網友看到這個超驚險的過程，也對奴才的焦急感同身受，同時也對阿寶的愜意哭笑不得，「會因為貓咪而哭的男人真的超級帥！」、「看到影片才發現這麼胖耶，到底怎麼進去的？」、「阿寶超像從時光機出來的」、「莫非是哆啦A夢，坐時光機跟大雄出去玩了？」，此外也有許多貓奴分享在各種出奇不易的抽屜裡發現「躲貓貓」，建議其他奴才別看抽屜小，還是要上鎖比較安全。

▲阿寶對於自己的失蹤驚魂記毫不在意，只是舒服地睡了一覺。（圖／Threads@as47melissa）

▲阿寶喜歡鑽進棉被取暖。（圖／Threads@as47melissa）