黑熊「黑輪」雙腳走路、亞洲蹲根本工讀生　網笑：你這樣不像熊喔

記者李依融／綜合報導

台北市立動物園的黑熊是「工讀生」扮的？Threads網友@vivling317分享的影片中，黑熊「歐戀（黑輪）」站起身子在欄舍內漫步，還不時抬頭看向圍欄外遊客，下一秒的舉動更讓人忍不住笑出來。

從影片畫面看，歐戀先是站著觀察遊客，接著爬到石頭上，再用後腳站起來，像是想找個更好的位子把大家看個清楚。沒想到站累了，歐戀竟然原地「亞洲蹲」後坐下，坐姿超像蹲坐在路邊的大叔，讓目擊的人嘖嘖稱奇，現場也紛紛笑說「真的很像工讀生」、「這位工讀生，你這樣不像熊喔」、「牠等一下拿手機出來滑」。

黑熊黑輪。（圖／台北市立動物園提供）

▲黑輪目前11歲，2024年搬進現在的大活動場。（圖／台北市立動物園提供）

影片傳到網路後，同樣掀起熱烈討論。有人驚訝留言「有其他走路的影片嗎？我家人看到都說這是AI這走路也太穩了」，也有人笑喊「姿勢完全就是台灣人」、「喂喂喂這動物園員工扮的吧」。

有網友擔心歐戀看起來太瘦，事實園內動物的飲食都有保育員精心調配，歐戀屬於正常體態。歐戀靈活的動作、靈動的表情，瞬間吸引了所有遊客的眼球，也讓牠在社群媒體上成為焦點。

黑熊黑輪。（圖／台北市立動物園提供）

▲黑輪的飲食都是量身打造。（圖／台北市立動物園提供）

台灣黑熊歐戀。（圖／Threads@vivling317提供）

▲黑輪的一舉一動都超像工讀生。（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 黑熊亞洲黑熊台北市立動物園黑熊黑輪

