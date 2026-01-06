阿金出門發現「不是媽媽遛」　四輪鎖死抗議寧願被拖著走

記者賈沐蓉／綜合報導

對狗狗來說散步是每天必做的事情之一，然而跟誰出去其實也非常重要。國外一隻叫做布巴的黃金獵犬，某天出門時發現帶自己散步的人不是媽媽，瞬間「四輪鎖死」坐在地上不肯動，寧願保持這個姿勢被拖著走也不願意乖乖配合。

▲布巴發現今天不是媽媽帶散步，臉超級臭。（圖／翻攝自TikTok／@nataliaklopotowska）

不是媽媽遛 本汪可不配合

布巴在公寓走廊上一屁股坐下，兩隻前爪僵直著撐在身體前方，任由牽繩一路拖著卻絲毫沒有起身的打算。牠臉上的表情看似平靜，實際上充滿抗議意味，似乎在用行動表達自己對今天的遛狗人選非常不滿意。飼主也在留言中保證布巴沒有因為被拖著走而受傷，整個拖行時間也僅僅持續7秒鐘，「在製作這個影片的過程中，沒有任何屁股受到傷害」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲寧願被拖著走，也不願意配合陌生人。（圖／翻攝自TikTok／@nataliaklopotowska）

二次嘗試依然倔強

後來飼主第二次嘗試讓布巴跟其他家人出門，但這隻汪星人依然不賞臉，繼續用全身的力氣表達抗拒，連媽媽都很無奈的表示，「牠並沒有擦破皮，只是個性很固執」。至今牠不配合的模樣已在TikTok累積超過1000萬次點閱，不少網友也笑說，「手煞車還沒有鬆開」、「沉默的反抗」、「牠只想要媽媽」。