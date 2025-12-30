ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

家中監視器拍到「毛毛的東西」　結果是主子在討拍屁股

▲網友聽家人說監視器拍到毛毛的東西，結果是在炫耀貓貓。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

嚕比是隻6歲的米克斯小妹妹，這天牠的人類阿姨收到家人傳來的監視器畫面，說鏡頭拍到家裡「毛毛的東西」。原本她以為是家裡鬧鬼，點開才發現原來是嚕比正窩在另一個姐姐懷理撒嬌討拍屁屁，整隻黏在她身上還被哄到昏昏欲睡。

▲。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲正在姐姐懷裡討摸的嚕比。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

以為是有阿飄，結果是可愛貓貓

影片中姐姐抱著嚕比，在鏡頭前邊摸邊拍炫耀給阿姨看。嚕比阿姨分享，最初加裝監視器是因為工作需要理貨，沒想到意外成為記錄貓咪日常的重要工具。嚕比跟她的貓姐姐「斯比」十分習慣它的存在，還曾經拍下兩隻貓趁著阿姨工作，輪流跳進裝貨的紙箱躲貓貓，偶爾她在忙沒發現主子藏在裡面，「一撿起來，就會突然有貓咪像沖天炮一樣跳出來」。

▲。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲身上花紋很明顯，被阿姨懷疑有混到美短。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲被姐姐拍到快睡著。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

愛撒嬌的嚕比還是家裡的「時間管理大師」，跟每個人都相處的很好，還懂規劃行程讓所有成員雨露均霑。其中最愛的日常活動是拍屁屁，只要媽媽擺好手勢就會衝過來「就定位」，姐姐床邊還有牠的專屬小床，晚上嚕比發現房間亮起夜燈就會立刻衝去報到，「沒個半小時不給停，算是嚕比的睡前儀式」。

▲。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嚕比：每位奴才都要陪，好忙啊～（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在姐姐床上就拍屁屁預備姿勢。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在姐姐房間的專屬小床睡覺。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 米克斯貓寵物撒嬌監視器趣事貓咪日常萌寵影片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這是社牛吧】男跨完年在捷運上喊新年快樂！乘客們暖回附和超熱情

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

地震狂搖貓皇「眼神質問」　歪頭懷疑奴才為什麼不跑

4毛孩「集體避難」躲弟弟哭聲　無奈臉要媽媽自己處理

德牧顧虎斑妹「被狂啃嘴邊肉」　齜牙警告沒效超無奈

聾貓起床靠「嗅覺辨識」　彈指不醒認出熟悉氣味秒開機

奴才解鎖「找鎖匠成就」大破財　抓兇手問話表情超不屑

守宮「腳腳起飛」尾巴當支點　奴才秒懂床單將屎到臨頭

汪霸占新狗大床「被肥屁股震壓」　腳腳狂踢掙扎狼狽逃跑

登山如廁中「水鹿嗷嗷待哺」　逼進熱切舔嘴：快一點好嗎

阿金穿雪靴「走路變跳舞」　每一步笨手笨腳堅持出門玩

「1萬塊在攻擊4萬塊！」爆笑影片吸21萬讚　受害奴才比慘

一萬塊攻擊四萬塊

37KG巨嬰汪被吉娃娃兇　委屈鑽媽懷裡大哭討拍

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

4毛孩「集體避難」躲弟弟哭聲　無奈臉要媽媽自己處理

裝水變「超忙攻防戰」　奴才嘆：手最快除了嬰兒就是貓了！

戴菊遷徙「搭便船」省腳力！　圓滾滾一球與保安官呆萌對望

老汪「舉手要肉肉」認真揮爪　見隔壁發呆也有眼睛睜超大

快訊／馬杜洛遭美軍突襲拘捕　川普：第二波攻擊可能不必了

快訊／川普宣布「立即接管」委內瑞拉　直到安全完成權力交接

快訊／押解畫面曝光！川普PO照「馬杜洛戴眼罩、手銬」登硫磺島號

全台10縣市急凍進冰箱！　深夜「低溫特報」氣象署示警

台南市安南區3樓透天厝晚間驚傳火警　電暖爐不慎釀災8人緊急疏散

《GTA 5》被AI改成北韓風！標語超逼真　網笑：一顆星就全國追殺

阿根廷總統痛批馬杜洛獨裁　公開支持川普拘捕行動：自由萬歲

TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

寵物動物熱門新聞

「1萬攻擊4萬！」爆笑片吸21萬讚

樓下大肥貓被擄走！留下感動字條

黑色拉布拉多養7年　突變大麥町

奴才裝水超忙「貓咪手速攻防戰」

暖心「大熊」跨年夜離世　粉絲不捨

汪舉手要肉肉　見發呆也有超震驚

無視主人指令暴衝　伯恩山犬雪地救出垂死汪

健檢騎到獸醫頭上　他淡定講電話

戴菊遷徙搭便船　呆萌與船員對望

喵星人把蜥蜴當枕頭　共享保溫燈

貓咪吵醒奴才　見牠虔誠膜拜暖爐

獸醫警告飼主「跨年別做1事」　防毛孩受傷

高雄第2座動物園來了！野森動物學校1/17試營運

喵皇「臉栽枕頭」入睡：這是儀式

讀者迴響

熱門新聞

「1萬攻擊4萬！」爆笑片吸21萬讚

樓下大肥貓被擄走！留下感動字條

黑色拉布拉多養7年　突變大麥町

奴才裝水超忙「貓咪手速攻防戰」

暖心「大熊」跨年夜離世　粉絲不捨

汪舉手要肉肉　見發呆也有超震驚

無視主人指令暴衝　伯恩山犬雪地救出垂死汪

健檢騎到獸醫頭上　他淡定講電話

戴菊遷徙搭便船　呆萌與船員對望

喵星人把蜥蜴當枕頭　共享保溫燈

貓咪吵醒奴才　見牠虔誠膜拜暖爐

獸醫警告飼主「跨年別做1事」　防毛孩受傷

高雄第2座動物園來了！野森動物學校1/17試營運

喵皇「臉栽枕頭」入睡：這是儀式

神秘嘉賓「低頭撿扇」目送新娘

熱門寵物影片

更多
一萬塊攻擊四萬塊

一萬塊攻擊四萬塊

37KG巨嬰汪被吉娃娃兇　委屈鑽媽懷裡大哭討拍

37KG巨嬰汪被吉娃娃兇　委屈鑽媽懷裡大哭討拍

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

目睹奴才變心偷摸別隻貓　白底虎斑傻眼：你這渣男

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

16歲臘腸犬吃小泡芙眼神發光　飼主淚：盼牠離開前感到幸福

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面