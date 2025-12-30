家中監視器拍到「毛毛的東西」　結果是主子在討拍屁股

▲網友聽家人說監視器拍到毛毛的東西，結果是在炫耀貓貓。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

嚕比是隻6歲的米克斯小妹妹，這天牠的人類阿姨收到家人傳來的監視器畫面，說鏡頭拍到家裡「毛毛的東西」。原本她以為是家裡鬧鬼，點開才發現原來是嚕比正窩在另一個姐姐懷理撒嬌討拍屁屁，整隻黏在她身上還被哄到昏昏欲睡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲正在姐姐懷裡討摸的嚕比。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

以為是有阿飄，結果是可愛貓貓

影片中姐姐抱著嚕比，在鏡頭前邊摸邊拍炫耀給阿姨看。嚕比阿姨分享，最初加裝監視器是因為工作需要理貨，沒想到意外成為記錄貓咪日常的重要工具。嚕比跟她的貓姐姐「斯比」十分習慣它的存在，還曾經拍下兩隻貓趁著阿姨工作，輪流跳進裝貨的紙箱躲貓貓，偶爾她在忙沒發現主子藏在裡面，「一撿起來，就會突然有貓咪像沖天炮一樣跳出來」。

▲身上花紋很明顯，被阿姨懷疑有混到美短。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲被姐姐拍到快睡著。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

愛撒嬌的嚕比還是家裡的「時間管理大師」，跟每個人都相處的很好，還懂規劃行程讓所有成員雨露均霑。其中最愛的日常活動是拍屁屁，只要媽媽擺好手勢就會衝過來「就定位」，姐姐床邊還有牠的專屬小床，晚上嚕比發現房間亮起夜燈就會立刻衝去報到，「沒個半小時不給停，算是嚕比的睡前儀式」。

▲嚕比：每位奴才都要陪，好忙啊～（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在姐姐床上就拍屁屁預備姿勢。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在姐姐房間的專屬小床睡覺。（圖／Threads@bibi_oec提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）