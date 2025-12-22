汪霸占新狗大床「被肥屁股震壓」　腳腳狂踢掙扎狼狽逃跑

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻叫Iggy的狗狗趁著曬太陽時，企圖霸占家裡新來黑狗Rodger的床鋪。結果牠才剛喬好一個舒服的姿勢，沒想到下一秒「天降制裁」物主的大屁股直接壓在自己身上，下半身被困住滿臉驚恐的掙扎，被媽媽救出來後只好狼狽離場。

▲Iggy想搶Rodger的大床，反而被人家壓在屁股底下。（圖／翻攝自TikTok／@andetho）

想欺負新狗，結果自己受害

Iggy先是用身體把另一隻狗擠開，然後大大方方的原地趴下。儘管Rodger體型佔優勢，但懂得尊敬前輩的牠還是很乖的轉身讓位，結果這隻汪星人低估了自己的身體長度，躺下瞬間直接把Iggy壓在屁股底下。在旁邊看著兩隻毛孩的媽媽邊笑邊幫忙解危，之後也在留言中補充說明狗狗們其實都各有一張床，「我對牠們絕對沒有任何差別待遇」。

▲Iggy：媽！救狗啊！！（圖／翻攝自TikTok／@andetho）

▲脫困後快速離場掩飾尷尬。（圖／翻攝自TikTok／@andetho）

▲Rodger似乎不知道發生了什麼事。（圖／翻攝自TikTok／@andetho）

目前這段有趣的影片已經在TikTok累積超過110萬次點閱，平時Iggy跟Rodger其實也算和平共處，一起跟著爸媽出門散步也完全沒問題。TikTok網友也認為這場新舊狗間的爭執非常搞笑，「那個驚恐的表情哈哈」、「讓牠知道誰是老大」、「小的那隻感覺看到狗生跑馬燈」。