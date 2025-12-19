邊牧陪追劇「聽見有人喊自己」　歪頭豎耳睜大眼表情超困惑

記者賈沐蓉／綜合報導

最近影集《怪奇物語》正熱播中，於是邊牧Max也與飼主一起加入追劇行列。由於牠剛好與劇中角色Max同名，因此當牠聽到電視裡的Eleven居然在大喊自己的名字時，滿臉震驚反應一次比一次大，還頻頻轉頭確認自己沒聽錯。

▲Max以為電視中的人物在叫自己，頻頻回頭確認。（圖／翻攝自TikTok／@mah.bordercollie0）

剛開始Max緊盯著主人，似乎跟她分享一下對劇情的心得，聽見電視中的Eleven喊著「Max！」時瞬間回頭，似乎很驚訝為什麼電視裡的人會知道自己的名字。隨著Eleven的語氣逐漸變得焦急，Max的反應變得更加明顯，還認真地豎起耳朵聆聽，彷彿在思考自己是不是該回應一下。目前這段有趣的影片已在TikTok累積超過670萬次點閱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歪頭思考自己是否該回應一下。（圖／翻攝自TikTok／@mah.bordercollie0）

原來是誤會一場

飼主在留言中表示，實際上狗狗的名字叫做Maxine，但有時會簡稱Max才導致這場有趣的誤會。不少網友也被汪星人Max看電視時的反應逗樂，「那個懷疑的表情」、「牠看起來像是：天啊電視知道我的名字！」、「牠好困惑哈哈」。

▲Max：媽咪電視機怎麼知道我的名字？（圖／翻攝自TikTok／@mah.bordercollie0）