出國6天回家「被訓斥半小時」　主子委屈狂喵表情超擔心

▲貓咪看見出國的主人回家，對著他們大聲喵喵叫。（圖／Threads@poovz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Jill最近跟家人出國六天，家裡的白底虎斑貓「福丸」超級擔心媽媽的安危，發現鏟屎官平安無事回家後不停喵喵叫，對著他們大喊了半小時，似乎是在抱怨奴才為什麼離開沒有事先報備，聲音委屈到彷彿下一秒就要哭出來。

▲（圖／Threads@poovz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲福丸對著六天沒見的主人瘋狂訓話。（圖／Threads@poovz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

福丸站在自己的貓抓板沙發上，眼神一邊跟著主人移動、一邊持續喵喵叫，像是擔心鏟屎官不告而別發生危險，又彷彿站在道德制高點控訴自己被孤單一貓留在家的不滿。實際上，兩位奴才早就提前一個月告訴福丸自己會出門，但牠似乎並不領情，聽見奴才道歉依然繼續碎念。由於主子平常不親人，飼主也很驚訝牠會反應激烈，「罵這麼久也是很出乎意料」。

▲（圖／Threads@poovz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲福丸：奴才你們去哪？怎麼沒有先講！！（圖／Threads@poovz提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後福丸對著奴才罵了三個小時，睡一覺醒來後才恢復正常。Threads網友則紛紛表示，福丸喊叫的「火力」只算是溫柔訓斥，聲音中的擔心多過於憤怒，「我家的都直接哈氣抓我」、「我在罵人，奴才怎麼可以嘻皮笑臉」、「寶寶委屈，寶寶全說」。

關鍵字： 貓咪福丸鏟屎官出國訓話

