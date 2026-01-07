ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
13歲明星長頸鹿「遭門夾頸身亡」！無緣見即將出生的第3隻寶寶

13歲的Koki在元旦因意外不幸離世。（翻攝The Toronto Zoo 臉書）

▲13歲的Koki在元旦因意外不幸離世。（翻攝The Toronto Zoo 臉書）

圖文／鏡週刊

加拿大多倫多動物園（Toronto Zoo）新年就傳出悲劇事件，園內13歲的雄性馬賽長頸鹿「Kiko」，在探索棲地時被門夾到頸部，不幸喪命。

探索新環境竟成奪命關鍵？　馬賽長頸鹿頭部結構多特殊？

根據《People》報導，多倫多動物園在臉書發布聲明，宣布Kiko已在元旦過世。貼文寫道：「2026年以最令人心碎的方式展開，我們失去了備受喜愛、年僅13歲的雄性馬賽長頸鹿Kiko。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

園方說明，事故發生在1月1日下午，當時依照日常照護流程，開放Kiko進入棲地後方的一處新區域活動。生性好奇的Kiko一如往常探索環境，卻不幸被一扇正在開啟的門卡住。聲明指出，馬賽長頸鹿的頭部結構相對脆弱，由約180公分的頸部支撐頭部，因此增加受傷風險。

Koki是多倫多動物園的明星動物。（翻攝The Toronto Zoo臉書）

▲Koki是多倫多動物園的明星動物。（翻攝The Toronto Zoo臉書）

園方表示，雖然動保團隊第一時間趕到現場處理，但Kiko在受困後驚慌掙扎，最後受傷喪命。這起事故對動保團隊而言格外沉重，因為他們已經數千次安全完成過長頸鹿移動作業，從未發生類似意外。

才治療完足部傷勢就發生悲劇？　瀕危物種在野外處境同樣嚴峻？

事實上，近幾個月來，動保員才剛為Kiko提供特別照顧，協助治療牠的蹄部與足部傷勢，期待牠能完全康復。園方坦言，這樣的結果讓所有工作人員都難以承受。目前多倫多動物園的健康與安全服務團隊，已開始調查事故原因，表示未來將以此謹惕，避免類似悲劇再度發生。

Koki深受民眾喜愛，卻發生意外過世。（翻攝The Toronto Zoo臉書）

▲Koki深受民眾喜愛，卻發生意外過世。（翻攝The Toronto Zoo臉書）

動物園工作人員對Koki離世感到相當哀傷。（翻攝The Toronto Zoo臉書）

▲動物園工作人員對Koki離世感到相當哀傷。（翻攝The Toronto Zoo臉書）

園方也說明，馬賽長頸鹿在野外的處境同樣嚴峻，牠們曾是最常見的長頸鹿亞種，如今全球數量僅剩約4萬3,000隻，於2018年被國際自然保護聯盟列為「瀕危」物種，過去30年間族群數量銳減近5成。

而Kiko於2012年出生於美國南卡羅來納州的格林維爾動物園（Greenville Zoo），2015年來到多倫多動物園。在動物園的繁殖計劃下，牠與雌性長頸鹿Mstari配對，已成功繁衍兩隻幼崽，第3隻預計將於今年初出生。園方表示，未來將持續支持正處於懷孕後期的Mstari。


關鍵字： 多倫多動物園Kiko鏡週刊

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。

劉雨柔「無後援育兒」曝身體變化　霸氣拒醫美：等著看我變瘦

蔡依林演唱會遭斷章取義！　合作公司硬起來告了：網路非法外之地

無人機6億元「非紅供應鏈」案挨批顧問標！經濟部3點澄清

《沉默之丘》導演自爆曾收到粉絲死亡威脅　等了20年新篇章終於圓夢

限韓令有解？習近平「古文27字」回應　李在明：中方態度不一樣了

Uber收購皇冠大車隊過關！公平會評估「利大於弊」：不禁止結合

新北推動AI教育治理　侯友宜：優化行政效率及實踐適性教育

人工生殖法明審查　陳昭姿喊話綠營：別讓代孕淪為政治對決犧牲品

曖昧退流行？2026約會關鍵詞「Clear-Coding」：喜歡就說、不喜歡也別拖

連江地檢署攜手台電綠能座談　強化屋頂型太陽能與廉政治理

