慈愛動物醫院「聖誕報好康！」　處方飼料65折多項優惠慶年末

▲。（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）

▲慈愛動物醫院推出年末優惠，讓毛爸媽陪毛孩優惠度年末。（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

歲末將至，許多飼主開始替毛孩採買飼料、保健品和常用藥品。慈愛動物醫院宣布，將在12月18日至1月14日舉辦「聖誕趴不打烊　跨年優惠LINE著你」活動，推出處方飼料65折起、營養保健與藥品等超值組合，還有LINE好友專屬折價券和節慶小禮，陪伴毛孩健康過年末！

▲。（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）

▲推出多項優惠，包含處方飼料65折起與營養保健品優惠。（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）

活動期間，慈愛動物醫院將祭出多項優惠。內容包含全館處方飼料65折起，涵蓋希爾思、皇家、法米納等知名品牌，以及營養保健品與藥品的超值優惠，除多款指定商品單件、兩件優惠外，更有指定品牌「蚤安／益百分／零蚤蝨」買一送一，購買指定藥品還可以99元優惠加購「免操心」1 盒。現場更有專業人員協助，讓飼主選出最適合家中毛孩的商品。

▲。（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）

▲優惠範圍涵蓋希爾思、皇家、法米納等知名品牌。（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）

除此之外，在指定院店還有以199元、249元等優惠價提供的限量除蚤短效良品。在活動期間前往台北總院、台中總院、台南總院、仁德店、文自店、九如店等院店，就能以更實惠的價格買下仍在效期內的優質商品。慈愛動物醫院也提醒毛爸媽們，所有處方飼料與藥品皆應在專業獸醫師評估與指示下使用，請勿自行更改劑量或停用，若有疑問可洽詢現場人員。

▲。（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）
▲加指定院店好友還可獲得優惠卷。（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）

為了回饋常到院消費與諮詢的毛爸媽，慈愛動物醫院也在節慶期間規劃到店小禮活動。在聖誕限定的12/25～12/27、跨年限定的1/1～1/4期間到院消費單筆滿600元，即可獲得精選小禮物1份，數量有限送完為止。此外12/18～12/31在仁德店、文自店、九如店及慈愛官方LINE帳號還有好友限定優惠，包含加好友即享 50 元優惠券、全館滿額折抵券，還有單筆消費滿 1,500 元，可享「東寵毛系列」原價五折加購優惠！

▲。（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）

▲聖誕節到店消費小禮是12月25日至27日。（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）

▲。（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）

▲跨年期間1月1日至4日也持續贈送，數量有限送完為止。（圖／慈愛動物醫院X慈愛寵物提供）

慈愛動物醫院表示，期望在年末採買旺季，協助飼主以更輕鬆的預算，為毛孩準備新一年健康生活的基礎。若飼主有任何疑問，更協助提供專業諮詢。現在就加入慈愛動物醫院LINE好友 (ID @lkah) ，或加好友連結https://lin.ee/Jiw5EBJ，領取專屬折價券！


實際參與院所、適用商品與贈品內容，可能依各院店規劃略有不同，一切以現場公告與工作人員說明為準。建議飼主於消費前先向各院店服務人員諮詢，以獲得最適合自家毛孩的選擇。
※ 慈愛據點：新莊、桃園蘆竹、台南小北、屏東自由不參與此活動。
※ 慈愛保有隨時解釋、調整及終止本活動之權利，如有變動，以慈愛公告為準。
 

