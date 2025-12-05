出國請弟弟顧狗　每天「傑克羅素vs哈士奇」嗨玩電力無限輸出

▲飼主請弟弟暫時照顧傑克羅素，結果牠跟家裡的哈士奇玩超嗨。（圖／Threads@c_a_i_0515提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

網友小蔡因為要出國幾天，請養哈士奇的弟弟幫忙照顧自己的傑克羅素㹴犬「罵蒐」。這對電力無上限的組合每天嗨玩拔河，讓弟弟的床秒變戰場，雖然罵蒐才小小一隻，但跟哈士奇依然勢均力敵，腳腳離地還能以超強的核心肌肉穩住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲罵蒐緊緊咬著玩具另一頭拉扯，跟哈士奇不相上下。（圖／Threads@c_a_i_0515提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

站在床下的罵蒐緊緊咬著玩具，屁屁往後下半身用力猛扯，跟高處的哈士奇陷入僵持。小蔡與《ETtoday寵物雲》分享，精力旺盛的罵蒐只要發現有人或狗在，就會熱情的主動咬玩具邀玩，跟弟弟家的哈士奇感情也超好，每次見面都玩得很開心，之前兩隻毛孩自己在家還在床上偷尿出一大灘，被發現後還用同款心虛臉的坐在旁邊挨罵。

▲兩隻自己在家還偷尿床墊，表情很心虛。（圖／Threads@c_a_i_0515提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然罵蒐精力旺盛，但還只是2歲的小妹妹。（圖／Threads@c_a_i_0515提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其中最辛苦的則是一打二快失眠的弟弟，晚上睡覺都有狗飛來飛去。平時小蔡假日都會帶罵搜出門露營，或是騎越野車幫牠放電，「在山裡奔跑，或者去海邊玩水」，在溪邊游泳還追著別人的寵物鴨，就算在家一根逗貓棒也可以咬很久。網友也驚嘆這對組合的精力旺盛程度，「房子看起來很完整」、「懸空當下我噗哧笑了出來」、「傑克真的體力無上限 」。

▲之前去溪邊玩水，差點把人家的寵物鴨當獵物。（圖／Threads@c_a_i_0515提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲會跟著主人一起騎越野車放電。（圖／Threads@c_a_i_0515提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罵蒐：上山下海都難不倒本汪！（圖／Threads@c_a_i_0515提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）