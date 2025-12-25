ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

家貓未植晶片明年元旦起開罰　最高可罰1萬5000元

▲115年家貓「未登記晶片」最高可罰1萬5千元　緩衝期只到今年底。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文／中央社

農業部今年開始實施家貓應植入晶片並為指定辦理登記的寵物，但僅宣導未開罰，明年1月1日起，違反規定者最高可處新台幣1萬5000元罰鍰，強化飼主責任。

依據動物保護法，2008年起，飼主必須為狗植入晶片並辦理寵物登記，違反規定者可處3000元至1萬5000元罰鍰。114年1月1日開始，家貓也納入，但相關罰責115年1月1日才生效，罰鍰相同。

農業部每2年辦理1次寵物統計，最近一次是112年，全台約有131萬隻，113年已植入晶片的有14萬6430隻，宣導1年後增加至16萬4388隻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部為強化家貓飼主責任與管理，113年12月16日，公告修正「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，增列貓為應辦理登記之物種。

農業部說，貓隻植入晶片辦理寵物登記，除提高貓隻走失後尋回的機會外，登記資料可制度化管理貓隻的絕育情況，並通過法規適度遏止隨意棄養、未進行絕育的行為。避免因未絕育所造成的非法繁殖、買賣、流浪貓問題的惡化。

根據動保法規定，115年1月1日起，家貓未完成植入晶片及登記者，處3000元至1萬5000元罰鍰，並得限期令其改善；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰。

張小姐飼養過6隻貓，全部都有結紮，只有1隻植入晶片，她說，這隻是2年前收養的，當初因家裡已有5隻貓，看到這隻貓時，不忍其在外流浪，先整理後帶回家，並安排送養，為避免遭到棄養，決定幫貓植晶片，後來送不出去，乾脆自己養。她現在剩下3隻貓，其他都養到10幾歲終老，她照顧得非常周全，不會發生走失及棄養，沒必要去植晶片。

陳先生有3隻貓，全部完成結紮，2隻來自收容流浪貓的單位，都已植入晶片，認養時將飼主名稱從收容單位改為自己的名字；另一隻是在路邊撿到，也養了快6年。他說，住家在大樓，電梯間是密閉，樓梯間的門很厚重，貓推不開，住家門窗都有安裝防任意開啟的設施，貓很安全，沒想過需要去植晶片。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【裁定不羈押】34歲男嗆「教訓社會」士院：媽媽帶回家看管

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

曾是浪貓變萌寵　黑白貓聖誕樹下「偷塞最愛玩具」向馬麻報恩

弓角羚羊寶寶誕生！新手媽媽嚇到不會顧　保育員輪班餵奶

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑　飼主曝大力士事蹟

這禮物送你！　收容所汪見訪客「叼最愛娃娃」開心迎接：帶我回家

退役緝毒犬現身校園討摸　類拒學學生為見牠「到校率高4倍」

守宮「腳腳起飛」尾巴當支點　奴才秒懂床單將屎到臨頭

串門E狗收到「聖誕玩偶」每天抱著睡　媽策劃「交換禮物」超暖

邊境迷路到警局報案找主人！所內閒晃還揪警察叔叔「玩丟球」

奴才解鎖「找鎖匠成就」大破財　抓兇手問話表情超不屑

後車箱藏「會動聖誕禮物」　人妻打開見「超萌橘貓」秒爆哭

羚羊寶寶出生

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓打針乖巧窩主人懷裡　眼神無辜＋飛機耳萌翻眾人

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

監視器收到通知！一開鏡頭「螢幕塞滿萌貓」　媽心臟暴擊秒融化

家貓未植晶片明年元旦起開罰　最高可罰1萬5000元

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑　飼主曝大力士事蹟

退役緝毒犬現身校園討摸　類拒學學生為見牠「到校率高4倍」

曾是浪貓變萌寵　黑白貓聖誕樹下「偷塞最愛玩具」向馬麻報恩

秋冬氣溫驟降飲水與活動減少　獸醫師提醒慎防犬貓急性腎衰竭

聾貓起床靠「嗅覺辨識」　彈指不醒認出熟悉氣味秒開機

散步無視主人指令暴衝　伯恩山犬「雪地救出垂死汪」英勇畫面曝

網傳獵捕黑面琵鷺？　保七總隊澄清經鑑定為白腹秧雞

一口能殺死20萬隻老鼠　女低頭發現「世界第二毒蛇」鑽進球鞋

奴才解鎖「找鎖匠成就」大破財　抓兇手問話表情超不屑

白冰冰點「佛心」外送直送錄影棚！　來賓直呼雞蛋糕有洋蔥

《六人行》又一人走了！男星癌逝　享壽60歲

台南社宅再增170戶！　「宜居仁和」118年完工

阿姨勤跑髮廊…頭好癢狂掉屑！醫見「詭異螢光」秒懂了

最低工資元旦調漲！月薪2萬9500元、時薪196元

家貓未植晶片明年元旦起開罰　最高可罰1萬5000元

名導李崗宣布新身份「親推2驚喜」　好友曾國城力挺：代表一種期待

振永神斷句撩爆李沐：我喜歡妳...拍的照片　宋柏緯教喊「爽！」被讚超實用

聖誕假期行程滿檔　林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

半個台灣急凍變色「1小時降1度」　鄭明典：今晚可能第二波降溫

寵物動物熱門新聞

曾是浪貓變萌寵　黑白貓聖誕樹塞玩具報恩

弓角羚羊寶寶誕生　保育員輪班餵奶

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑

這禮物送你　收容所汪叼娃娃迎接訪客

狗狗來了！類拒學學生「到校率高4倍」

守宮腳腳起飛　原來是fu來了

串門E狗收到「聖誕玩偶」抱著睡

迷路了！邊境犬到警局報案找主人

奴才被黑貓反鎖　兇手表情超不屑

後車箱藏「會動聖誕禮物」　女打開秒爆哭

聾貓起床靠嗅覺　熟悉氣味秒開機

幫聖誕老人拉雪橇的是什麼鹿？

緝毒犬Vanya退休　全家寵成公主

無視主人指令暴衝　伯恩山犬雪地救出垂死汪

讀者迴響

熱門新聞

曾是浪貓變萌寵　黑白貓聖誕樹塞玩具報恩

弓角羚羊寶寶誕生　保育員輪班餵奶

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑

這禮物送你　收容所汪叼娃娃迎接訪客

狗狗來了！類拒學學生「到校率高4倍」

守宮腳腳起飛　原來是fu來了

串門E狗收到「聖誕玩偶」抱著睡

迷路了！邊境犬到警局報案找主人

奴才被黑貓反鎖　兇手表情超不屑

後車箱藏「會動聖誕禮物」　女打開秒爆哭

聾貓起床靠嗅覺　熟悉氣味秒開機

幫聖誕老人拉雪橇的是什麼鹿？

緝毒犬Vanya退休　全家寵成公主

無視主人指令暴衝　伯恩山犬雪地救出垂死汪

去探病遇E喵刷存在感　故事藏洋蔥

熱門寵物影片

更多
羚羊寶寶出生

羚羊寶寶出生

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓打針乖巧窩主人懷裡　眼神無辜＋飛機耳萌翻眾人

虎斑貓打針乖巧窩主人懷裡　眼神無辜＋飛機耳萌翻眾人

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

監視器收到通知！一開鏡頭「螢幕塞滿萌貓」　媽心臟暴擊秒融化

監視器收到通知！一開鏡頭「螢幕塞滿萌貓」　媽心臟暴擊秒融化

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面