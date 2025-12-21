緝毒犬Vanya退休當公主　全家鼓起勇氣收養老狗：更怕牠們過不好

▲謝秀吟家中有百坪空間供狗狗們盡情享用。（圖／飼主謝秀吟提供）



記者李依融／採訪報導

為了家裡小公主Vanya的「退役典禮」，爸爸媽媽清晨3點從屏東開車北上，不用多說就能感受到對寶貝滿滿的愛意。Vanya曾經是緝毒犬，退役後被媽媽謝秀吟領養，而這是一個「超級愛狗」大家庭，全家三代共同的理念就是「人要配合狗」，而Vanya是家裡的「三公主」，前面還有2位同樣從工作犬退役的狗姊姊。

▲謝秀吟為了參加寶貝的退役典禮，特地跟Vanya搭配母女裝。（圖／飼主謝秀吟提供）

謝秀吟從有記憶以來家裡一直有領養大狗狗，也有許多跟老狗狗相處的童年回憶，「從小時候開始，每個時期都至少有1到3隻大狗陪伴。」這是從奶奶那一輩就留下來的「家庭溫度」，大狗狗陪著她的父母成長，接班狗一代傳一代也也陪著她們三兄妹成長，而著個溫暖也繼續傳承著，「我們全家都超級超級愛狗」。

▲狗狗是家裡的寶貝，家裡所有人都超疼毛孩。（圖／飼主謝秀吟提供）

因為從小與狗狗為伍，謝秀吟擔任國中學務主任期間準備防毒教育資料時，就特別留意到「緝毒犬」的培訓與養成，甚至看著看著就去填了「領養申請表」，等待2年後突然接到電話，「那年是110年7月，台中關務署來電，說有退役犬隻問我們願不願意上台中面試。」就這麼開啟了謝秀吟一家與退役工作犬的緣分。

▲與謝秀吟結緣的第一隻退役犬是Unice。（圖／飼主謝秀吟提供）



謝秀吟表示，緝毒犬中心對退役犬隻的領養審核非常嚴謹，領養人需要先到中心面試並與犬隻互動，初試過後還需要家訪並列出家中待改善項目，改善完再次家訪複試，通過後才能和狗狗一起到法院公證成為正式的家人，「所以我說，Vanya真的是法律認證我的女兒，我們是有公證過的！」後續中心也持續追蹤犬隻狀況。雖然領養流程冗長繁複，但謝秀吟非常肯定嚴格的審核機制，確保卸下工作服的汪汪隊能夠好好享受退休生活，而不是碰運氣、開盲盒，也很榮幸他們成為「被選中的家庭」。

▲家人配合狗狗，隨時躺在地上也是常見的事。（圖／飼主謝秀吟提供）

謝秀吟家的「退役犬三公主」分別是13歲半的長公主Unice、12歲半當天使的二公主Vita，還有10歲小公主Vanya。其中Unice是查獲古柯鹼的「全國紀錄保持犬」，而Vita是高雄關第一組「菸毒兩緝犬」，然而Vita在今年(2025)1月4日離世，而Unice正在對抗腫瘤，由於醫生評估不適合開刀，目前以保健品與藥物治療加上滿滿愛的陪伴與照護。

▲Unice以前很喜歡跟Vita一起躺在地上。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲現在Vanya加入，也自然而然重現互相依偎的景象。（圖／飼主謝秀吟提供）

謝秀吟坦言，這也是領養退役工作犬「最需要勇氣」的部分，由於退役狗狗年紀都不小，領養家庭必須面對老寶貝的照顧與離別，「這個難關真的好難好難，但我很感謝我自己和家人有這樣的勇氣，來承擔這樣的心痛，因為我們更怕老狗狗沒人願意收養，那牠們的餘生就很辛苦了。」

▲謝秀吟很感謝緝毒犬中心審慎篩選領養人，也很榮幸被選上照顧退役工作犬的餘生。（圖／飼主謝秀吟提供）

雖然有領養2隻退役緝毒犬的經驗，但是為了接Vanya回家，謝秀吟一家還是努力做了許多功課，全心準備迎接新家人。由於Vanya性格活潑、喜歡啃咬，這點與狗姊姊們性格不同，家裡特地改造了無障礙空間，移除危險障礙物或啃咬物，來確保Vanya使用每一個空間的安全性。另外在接Vanya回家之前，家人也先通知家族與社區，希望鄰居們也知道她們家裡要添新成員。家人們也預先準備好Vanya習慣的狗糧、保健品和防治藥，並在公證日的隔天就帶著Vanya去做全身健檢，不僅讓他們更了解Vanya的身體狀況，也預建病例以備不時之需。

▲謝秀吟家的毛孩都很喜歡「路倒」，Vanya更是碰瓷，還沒摸到就先倒下了。（圖／飼主謝秀吟提供）

現在Vanya回家5個月，是個超級媽寶，晚上一定要趴在媽媽大腿上追劇，媽媽腿麻了還是心甘情願依著牠，除此之外牠的婆婆、舅舅、舅媽、姨媽、姨丈和小表哥們，也超級疼愛牠。謝秀吟笑說，「就說在我們家的狗狗，就是當公主就好了，全家都愛狗愛得不得了。」搞笑的是，Vanya似乎有「碰瓷體質」，媽媽笑說，「只要接近牠都還沒有碰到，牠就會先翻肚路倒討摸摸，有夠可愛的，全家自然也忍不住『摸爆』！」。

▲家裡經常可以見到倒在地上的毛小孩。（圖／飼主謝秀吟提供）

對於領養退役犬，謝秀吟說她彷彿看到《禮記》中描述的「大同世界」是真實存在，而這個境界就體現在退役犬的一生。從幼犬出生有緝毒犬中心提供好的照護，正是「幼有所長」；結訓後上工七年把守國門也就是「壯有所用」；退役後緝毒犬中心嚴選家庭，而她們一家一路照護退休生活，直到回到天庭時，全家親自護送、回家安座，實現圓滿的「老有所終」。謝秀吟表示，工作犬的一生需要有好多人接力，領犬員帶領狗狗用技能用於幫助社會，而她們家接手退休生活也像是在實踐著「大同世界」的一環，每每想到這裡，就覺得領養退役工作犬是使命也是正確的決定，「即使最後都不免心痛，但我們還是願意鼓起勇氣」。

▲家裡老中青三代都超疼愛狗狗，也是家人的溫暖傳承。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲Vita天使在家裡也有位子，謝秀吟認為是「老有所終」的體現。（圖／飼主謝秀吟提供）

Vanya在退役典禮當天，由爸爸媽媽專程開車6個多小時，從屏東到台北農業部參與，爸爸媽媽說「這是Vanya的大日子，我們當然要排除萬難陪她參加」，甚至去找了跟寶貝搭配的「母女裝」，非常重視Vanya的每個時刻。現在照顧著Unice姊姊和相對年輕的Vanya，家裡每天都充滿幸福，媽媽笑說，「很多朋友聽到我們家狗狗的故事，都羨慕到立志要過這樣的退休生活了」，事實上他們更感謝過去的毛天使與現在的毛孩們，給她們全家傳承下來的溫暖與幸福時光。

▲謝秀吟家的狗狗們退休生活就是到處玩、賣萌、耍廢。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲謝秀吟家的狗狗們隨時都能獲得滿滿的關注與疼愛。（圖／飼主謝秀吟提供）