ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

緝毒犬Vanya退休當公主　全家鼓起勇氣收養老狗：更怕牠們過不好

退役工作犬Vanya一家故事。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲謝秀吟家中有百坪空間供狗狗們盡情享用。（圖／飼主謝秀吟提供）

記者李依融／採訪報導

為了家裡小公主Vanya的「退役典禮」，爸爸媽媽清晨3點從屏東開車北上，不用多說就能感受到對寶貝滿滿的愛意。Vanya曾經是緝毒犬，退役後被媽媽謝秀吟領養，而這是一個「超級愛狗」大家庭，全家三代共同的理念就是「人要配合狗」，而Vanya是家裡的「三公主」，前面還有2位同樣從工作犬退役的狗姊姊。

▲▼ 農業部表揚退役執勤犬　公私協力打造退役犬幸福照護 。（圖／農業部）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝秀吟為了參加寶貝的退役典禮，特地跟Vanya搭配母女裝。（圖／飼主謝秀吟提供）

謝秀吟從有記憶以來家裡一直有領養大狗狗，也有許多跟老狗狗相處的童年回憶，「從小時候開始，每個時期都至少有1到3隻大狗陪伴。」這是從奶奶那一輩就留下來的「家庭溫度」，大狗狗陪著她的父母成長，接班狗一代傳一代也也陪著她們三兄妹成長，而著個溫暖也繼續傳承著，「我們全家都超級超級愛狗」。

退役工作犬Vanya一家故事。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲狗狗是家裡的寶貝，家裡所有人都超疼毛孩。（圖／飼主謝秀吟提供）

因為從小與狗狗為伍，謝秀吟擔任國中學務主任期間準備防毒教育資料時，就特別留意到「緝毒犬」的培訓與養成，甚至看著看著就去填了「領養申請表」，等待2年後突然接到電話，「那年是110年7月，台中關務署來電，說有退役犬隻問我們願不願意上台中面試。」就這麼開啟了謝秀吟一家與退役工作犬的緣分。

退役工作犬Vanya一家故事。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲與謝秀吟結緣的第一隻退役犬是Unice。（圖／飼主謝秀吟提供）

謝秀吟表示，緝毒犬中心對退役犬隻的領養審核非常嚴謹，領養人需要先到中心面試並與犬隻互動，初試過後還需要家訪並列出家中待改善項目，改善完再次家訪複試，通過後才能和狗狗一起到法院公證成為正式的家人，「所以我說，Vanya真的是法律認證我的女兒，我們是有公證過的！」後續中心也持續追蹤犬隻狀況。雖然領養流程冗長繁複，但謝秀吟非常肯定嚴格的審核機制，確保卸下工作服的汪汪隊能夠好好享受退休生活，而不是碰運氣、開盲盒，也很榮幸他們成為「被選中的家庭」。

退役工作犬Vanya一家故事。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲家人配合狗狗，隨時躺在地上也是常見的事。（圖／飼主謝秀吟提供）

謝秀吟家的「退役犬三公主」分別是13歲半的長公主Unice、12歲半當天使的二公主Vita，還有10歲小公主Vanya。其中Unice是查獲古柯鹼的「全國紀錄保持犬」，而Vita是高雄關第一組「菸毒兩緝犬」，然而Vita在今年(2025)1月4日離世，而Unice正在對抗腫瘤，由於醫生評估不適合開刀，目前以保健品與藥物治療加上滿滿愛的陪伴與照護。

退役工作犬Vanya一家故事。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲Unice以前很喜歡跟Vita一起躺在地上。（圖／飼主謝秀吟提供）

退役工作犬Vanya一家故事。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲現在Vanya加入，也自然而然重現互相依偎的景象。（圖／飼主謝秀吟提供）

謝秀吟坦言，這也是領養退役工作犬「最需要勇氣」的部分，由於退役狗狗年紀都不小，領養家庭必須面對老寶貝的照顧與離別，「這個難關真的好難好難，但我很感謝我自己和家人有這樣的勇氣，來承擔這樣的心痛，因為我們更怕老狗狗沒人願意收養，那牠們的餘生就很辛苦了。」

退役工作犬Vanya一家故事。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲謝秀吟很感謝緝毒犬中心審慎篩選領養人，也很榮幸被選上照顧退役工作犬的餘生。（圖／飼主謝秀吟提供）

雖然有領養2隻退役緝毒犬的經驗，但是為了接Vanya回家，謝秀吟一家還是努力做了許多功課，全心準備迎接新家人。由於Vanya性格活潑、喜歡啃咬，這點與狗姊姊們性格不同，家裡特地改造了無障礙空間，移除危險障礙物或啃咬物，來確保Vanya使用每一個空間的安全性。另外在接Vanya回家之前，家人也先通知家族與社區，希望鄰居們也知道她們家裡要添新成員。家人們也預先準備好Vanya習慣的狗糧、保健品和防治藥，並在公證日的隔天就帶著Vanya去做全身健檢，不僅讓他們更了解Vanya的身體狀況，也預建病例以備不時之需。

退役工作犬Vanya一家故事。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲謝秀吟家的毛孩都很喜歡「路倒」，Vanya更是碰瓷，還沒摸到就先倒下了。（圖／飼主謝秀吟提供）

現在Vanya回家5個月，是個超級媽寶，晚上一定要趴在媽媽大腿上追劇，媽媽腿麻了還是心甘情願依著牠，除此之外牠的婆婆、舅舅、舅媽、姨媽、姨丈和小表哥們，也超級疼愛牠。謝秀吟笑說，「就說在我們家的狗狗，就是當公主就好了，全家都愛狗愛得不得了。」搞笑的是，Vanya似乎有「碰瓷體質」，媽媽笑說，「只要接近牠都還沒有碰到，牠就會先翻肚路倒討摸摸，有夠可愛的，全家自然也忍不住『摸爆』！」。

退役工作犬Vanya一家故事。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲家裡經常可以見到倒在地上的毛小孩。（圖／飼主謝秀吟提供）

對於領養退役犬，謝秀吟說她彷彿看到《禮記》中描述的「大同世界」是真實存在，而這個境界就體現在退役犬的一生。從幼犬出生有緝毒犬中心提供好的照護，正是「幼有所長」；結訓後上工七年把守國門也就是「壯有所用」；退役後緝毒犬中心嚴選家庭，而她們一家一路照護退休生活，直到回到天庭時，全家親自護送、回家安座，實現圓滿的「老有所終」。謝秀吟表示，工作犬的一生需要有好多人接力，領犬員帶領狗狗用技能用於幫助社會，而她們家接手退休生活也像是在實踐著「大同世界」的一環，每每想到這裡，就覺得領養退役工作犬是使命也是正確的決定，「即使最後都不免心痛，但我們還是願意鼓起勇氣」。

退役工作犬Vanya一家故事。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲家裡老中青三代都超疼愛狗狗，也是家人的溫暖傳承。（圖／飼主謝秀吟提供）

退役工作犬Vanya一家故事。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲Vita天使在家裡也有位子，謝秀吟認為是「老有所終」的體現。（圖／飼主謝秀吟提供）

Vanya在退役典禮當天，由爸爸媽媽專程開車6個多小時，從屏東到台北農業部參與，爸爸媽媽說「這是Vanya的大日子，我們當然要排除萬難陪她參加」，甚至去找了跟寶貝搭配的「母女裝」，非常重視Vanya的每個時刻。現在照顧著Unice姊姊和相對年輕的Vanya，家裡每天都充滿幸福，媽媽笑說，「很多朋友聽到我們家狗狗的故事，都羨慕到立志要過這樣的退休生活了」，事實上他們更感謝過去的毛天使與現在的毛孩們，給她們全家傳承下來的溫暖與幸福時光。

退役工作犬Vanya一家故事。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲謝秀吟家的狗狗們退休生活就是到處玩、賣萌、耍廢。（圖／飼主謝秀吟提供）

退役工作犬Vanya一家故事。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲謝秀吟家的狗狗們隨時都能獲得滿滿的關注與疼愛。（圖／飼主謝秀吟提供）

關鍵字： 退役工作犬緝毒犬緝毒犬Vanya

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

孫安佐為孫鵬慶生「擁抱獻吻」 狄鶯感動喊：兩個最愛的男人

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

緝毒犬Vanya退休當公主　全家鼓起勇氣收養老狗：更怕牠們過不好

夫妻不捨汪「一直看窗戶發呆」　搬家讓牠自由在大花園奔跑

出國6天回家「被訓斥半小時」　主子委屈狂喵表情超擔心

「吸血鬼小貓」苦待收容所700天　呆萌吐舌萌翻網：給牠一個家

蘇卡達象龜打架「翻車」遊客笑瘋！保育員勸架被遷怒　園方揭真相

澳公車出現毛茸茸乘客　小無尾熊「乖乖坐扶手」搭車可愛爆紅

流浪橘貓每天準時報到　「窗外狂做1動作」萌翻網：牠很信任你

娃娃壞掉巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙　一旁耐心搖尾等待超萌

阿金洗澡「眼皮越來越重」　舒服到泡泡還沒沖就當場開睡

米克斯躺沙發裹被溫暖入睡　曾被棄養流浪現在有公主病

米克斯小吉

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

黏人橘貓爬到小主人身上　抱住狂蹭撒嬌不肯放過他

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

虎斑＆橘貓激情上演「貓片」　網笑翻：這是可以免費看的嗎

馬爾濟斯超偏心「我們是媽寶」　爸比被無視已心碎：我還有做蛋糕

農業部工作犬退役記者會

橘貓剪指甲氣炸狂哀號！賓士貓一臉淡定反應差超多

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

「馴鹿」撞破門窗闖聖誕商店　警到場調侃：是要找雪撬上班嗎？

緝毒犬Vanya退休當公主　全家鼓起勇氣收養老狗：更怕牠們過不好

阿金洗澡「眼皮越來越重」　舒服到泡泡還沒沖就當場開睡

屏東移除綠鬣蜥今年已抓8.7萬隻　冠軍獵人抱走175萬禮券

快訊／新竹驚傳隨機攻擊！警方證實「已掌握特定對象」

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

通靈女喊「高鐵會爆炸」！手機驚見詭異數字　慘被抓了

瑞芳地政事務所廳舍重建！耗資5.3億「內部規劃曝」　117年將完工

台壽霸龍「下剋上」一日兩勝鏖戰20局　挺進爆米花聯盟冠軍戰

王齊麟、陳詩媛今舉辦婚禮！演藝圈大咖都來了　曾國城送祝福

網友PO冰淇淋＋香菜　蔡英文傻眼親回：不確定是有社會共識吃法

期盼赴台旅遊　北京民眾：傳統文化對大陸人具吸引力

范姜彥豐「生活被重新定義」　吐心聲：重新出發是選擇更踏實的路

特赦羅生門！陳水扁直球問「假傳聖旨騙我？」　柯建銘：蔡英文主動提

寵物動物熱門新聞

緝毒犬Vanya退休　全家寵成公主

汪整天看窗發呆　夫妻決定搬新家

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

吐舌模樣超呆萌　「吸血鬼小貓」苦待收容所700天

蘇卡達象龜打架...保育員勸架被遷怒　園方揭真相

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

阿金洗澡太舒服　滿身泡泡睡翻

狗狗裹被溫暖入睡　曾被棄養流浪

邊牧陪追劇　以為被喊名字超困惑

馴鹿闖聖誕商店　警笑是來找雪撬

棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴

黏TT小貓化身副廚　站爸爸肩上可愛監工

讀者迴響

熱門新聞

緝毒犬Vanya退休　全家寵成公主

汪整天看窗發呆　夫妻決定搬新家

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

吐舌模樣超呆萌　「吸血鬼小貓」苦待收容所700天

蘇卡達象龜打架...保育員勸架被遷怒　園方揭真相

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

流浪橘貓每天準時報到　窗外狂做1動作萌翻

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

阿金洗澡太舒服　滿身泡泡睡翻

狗狗裹被溫暖入睡　曾被棄養流浪

邊牧陪追劇　以為被喊名字超困惑

馴鹿闖聖誕商店　警笑是來找雪撬

棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴

黏TT小貓化身副廚　站爸爸肩上可愛監工

顧貓被警告很兇　結果超級愛撒嬌

熱門寵物影片

更多
米克斯小吉

米克斯小吉

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

黏人橘貓爬到小主人身上　抱住狂蹭撒嬌不肯放過他

黏人橘貓爬到小主人身上　抱住狂蹭撒嬌不肯放過他

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

農業部表揚退役工作犬　毛英雄卸任回家幸福肥

虎斑＆橘貓激情上演「貓片」　網笑翻：這是可以免費看的嗎

虎斑＆橘貓激情上演「貓片」　網笑翻：這是可以免費看的嗎

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面