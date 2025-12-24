ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團
奴才解鎖「找鎖匠成就」大破財　抓兇手問話表情超不屑

▲奴才被貓咪反鎖，後來才發現牠會開門。（圖／Threads@shiau0619提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

荷包大失血！2歲的黑貓「萌萌」因為把鏟屎官反鎖在外面，害奴才大半夜解鎖人生第一次找鎖匠上門幫忙的經驗，最後損失三千塊解鎖費。身為兇手的牠被媽媽抓來算帳時表情超級不屑，蔑視一切的眼神絲毫不覺得自己有錯。

▲。（圖／Threads@shiau0619提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萌萌半夜把媽媽反鎖在門外，害她只好破財找鎖匠開門。（圖／Threads@shiau0619提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

大門自行敞開，原來是主子在搞鬼

飼主笑笑表示，當天自己睡醒卻看見客廳異常明亮，「發現大門被開起來，後來發現牠會跳起來開」，自己外出檢查時萌萌又去玩安全鎖，結果就被主子「關」在外面。至於犯罪貓本貓則被媽媽處以打屁屁之刑，之前住其他租屋處時還會聯合家裡另一隻橘貓「芬達」逃獄，每次看見大門打開，就趁機爆衝出去跑給全家追。

▲。（圖／Threads@shiau0619提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲身體看似可愛，但其實是位開鎖高手。（圖／Threads@shiau0619提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@shiau0619提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲被抓來訓話表情一臉不在乎，被媽媽處以打屁屁之刑。（圖／Threads@shiau0619提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@shiau0619提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲之前還會跟家裡的橘貓聯合犯案，衝出家門給其他人追。（圖／Threads@shiau0619提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由於租屋處的門鎖無法更換，飼主只好改裝安全鎖並用膠帶固定關鍵位置，防止萌萌再對大門「毛手毛腳」。Threads不少貓奴也在留言分享自己遭到主子反鎖的災情，並被萌萌毫無悔意的表情逗樂，「這黑貓也太聰明了」、「牠看起來下次還是會這樣做」、「第一張誤以為是跪著請求開門」。

▲。（圖／Threads@shiau0619提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奴才只好把安全鎖用膠帶封起來。（圖／Threads@shiau0619提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@shiau0619提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲萌萌：開門簡簡單單啦！（圖／Threads@shiau0619提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 標籤:黑貓萌萌反鎖門鎖匠貓咪調皮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

