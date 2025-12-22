登山如廁中「水鹿嗷嗷待哺」　逼進熱切舔嘴：快一點好嗎

▲網友去登山，上廁所時被一隻水鹿緊迫盯人。（圖／Threads@pei_gu_0603提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友菇day於干卓萬縱走時在野外隱蔽處如廁，沒想到被一隻體型圓潤的野生水鹿光顧，無視私密場合臉貼臉緊盯，迫不急待準備攝取排泄物裡的鹽分，熱切的眼神讓她上廁所感覺壓力山大，「舌頭都快舔到我了！！克制一點！！！」。

▲當事鹿迫不急待舔舌頭，等人離開後補充鹽分。（圖／Threads@pei_gu_0603提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

水鹿逼進緊盯，上廁所壓力山大

畫面中水鹿的頭幾乎貼在網友面前，似乎在無聲的催促她快一點，過程中頻頻伸舌舔嘴滿臉期待，表情絲毫不怕生只有對鹽分的渴望。菇day在影片中表示，水鹿因為需要攝取電解質，所以很喜歡舔食人類的尿液，但會這麼逼近等待的還真是少數。當事鹿補充完鹽分後倒是一臉心滿意足，踏著雀躍的小跳步離開現場。

▲全程緊盯完全不想給人一點隱私。（圖／Threads@pei_gu_0603提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲補充完鹽分後就雀躍地離開了。（圖／Threads@pei_gu_0603提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後網友也表示，自己登山期間都有把衛生紙、廚餘等垃圾帶下山，如廁後也會就地掩埋保持環境清潔。Threads網友也認為這段尷尬又好笑的登山插曲是難得一見的體驗，「牠極度需要鹽分」、「感覺很像站在旁邊等吃完的下一組客人」、「最後一張也太開心（雀躍」。

▲臺北市立動物園的雌性水鹿 。（圖／臺北市立動物園提供）