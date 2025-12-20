阿金洗澡「眼皮越來越重」　舒服到泡泡還沒沖就當場開睡

記者賈沐蓉／綜合報導

黃金獵犬「啦咪」是隻可愛的1歲小女生，這天媽媽帶牠去寵物沙龍洗香香。沒想到啦咪邊洗眼皮越來越重，舒服到連泡泡都還沒沖就躺在水槽裡打瞌睡，全身濕答答眼睛舒服到閉起來，被叫醒時還滿臉睡眼惺忪的看著美容師。

▲啦咪被媽媽帶去洗澡，舒服到打瞌睡。（圖／Threads@s_r_h0607提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

極致享受的SPA時光

全身沾滿泡泡的啦咪躺在寵物店的不鏽鋼洗澡槽裡，身體蜷著眼睛緊閉，整隻狗逐漸進入夢鄉，整個畫面又放鬆又好笑。牠在沐浴過程中甚至舒服到主動躺下，變成一隻享受狗生的汪星人，快樂享受美容師的搓背服務，似乎非常滿意這次的馬殺雞時光。飼主收到寵物店傳來的影片也忍不住笑翻，「洗得太舒服，直接睡著！」。

▲被美容師搓背還主動躺下。（圖／Threads@s_r_h0607提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

後來啦咪被美容師叫醒，剛起床的牠表情還一臉茫然，似乎不想這麼快從美夢中醒來，而牠洗澡洗到睡著的可愛模樣也萌翻許多Threads網友，「泡泡暖暖的，睡得香香的」、「高級SPA療程」、「好可愛，是有舒服到睡著」。

▲啦咪：偶還想再睡一下啦...（圖／Threads@s_r_h0607提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）