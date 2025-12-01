ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

橘貓死守「搶來的軟墊」不肯走　與物主互毆上演爭奪戰

@guinnessandgoose Today’s episode of Guinness & Goose  #guinnessandgoose #goose #gingergoose #gingertabby #goosethecat #gooseandguinness #catsoftiktok #labradorretriever #labradorpuppy #guinnessthedog #guinnessthelabrador #blacklabrador #blacklabpuppy #dogfluencer #gingercat #cat #gingercatsoftiktok #puppylife #blacklab #labpuppy #funnyanimals #catanddog #dogandcat ♬ Yacht Club - MusicBox

記者賈沐蓉／綜合報導

英國一隻叫做Guinness的橘貓，明明自己也有貓窩，但偏偏最愛霸占黑狗好兄弟Goose的軟墊。這天牠發現自己的座位又被搶，雙方只好展開一場激烈的攻防戰決定所屬權，而這一切都被在旁邊看熱鬧的媽媽錄了下來。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@guinnessandgoose）

▲Guinness搶了Goose的軟墊，雙方決定打一場決定所有權。（圖／翻攝自TikTok／@guinnessandgoose）

Guinness先是趴在軟墊上呈預備姿勢，一貓一狗先是互相對峙幾秒鐘，接著輪Goose撲過來發動攻擊，但迅速地被貓貓拳打退。後來牠還跑去找飼主討拍，順便抽空玩了一下貓窩前的玩具再繼續開打。雖然雙方戰況看似激烈，但其實兩隻毛孩都有控制力道，不會傷害到彼此，媽媽也在後續影片中表示，「我保證牠們倆都很好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／翻攝自TikTok／@guinnessandgoose）

▲雙方激烈互毆中，但其實更像在玩。（圖／翻攝自TikTok／@guinnessandgoose）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@guinnessandgoose）

▲後來由Goose贏下最終勝利。（圖／翻攝自TikTok／@guinnessandgoose）

後來這場戰爭以狗狗的勝利結束，但Guinness還是三不五時就跑來踢館一下。實際上在Goose還是幼犬的時候，這隻喵星人就經常陪著牠打鬧玩耍長大，長久下來已經變成彼此獨特的相處模式，TikTok網友也被這場因軟墊而起的戰爭逗樂，「這絕對是親兄弟」、「再買一個吧」、「這是我最近看過最好笑的事」。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@guinnessandgoose）

▲Guinness偶爾還是會來踢館。（圖／翻攝自TikTok／@guinnessandgoose）

@guinnessandgoose Trust me, get those pets  #guinnessandgoose #gooseandguinness #guinnessthelabrador #gingergoose #catanddog ♬ original sound - amai ♡ ❇️✴️

關鍵字： 貓狗互動萌寵日常軟墊爭奪GuinnessGoose

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

向太公司「不可能給兒子」　計畫以後賣掉或給媳婦郭碧婷

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

垃圾場撿到「流浪尼莫」！　連缸帶水被棄養還附一隻螺

天花板掉下「浣熊瓦斯桶」　圓滾滾一坨還在地上留黃金

半夜欣賞「甲蟲起降」航空秀　振翅聲引網友歪樓：以為是蟑螂

黑柴苦等「會給零食的人」出現　發現沒人來表情超哀怨

「20歲貓阿嬤」看不見聽不到　沙啞菸嗓呼喚媽媽快出現

飼主「出土沙蚺」湯匙小心撥開　用手慢慢挖還真的拿出一隻蛇

歐告聽「吃完要洗澡」秒吐肉肉！　眼神堅定拒絕被收買

墨鏡歐告「叼水桶賺錢」違法！　飼主被罰8萬並沒入犬隻

黑柴苦等「會給零食的人」出現　發現沒人來表情超哀怨

哈士奇媽+博美爸生出最萌混血犬　4歲「博士奇」爆紅百萬網圈粉

邊境牧羊犬跳蝦池1

貓咪半夜撞櫃台點餐

邊境牧羊犬跳蝦池2

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

凱克鸚鵡半夜突躺平哀號！　奴才嚇壞求助「原來在打呼」

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

橘貓死守「搶來的軟墊」不肯走　與物主互毆上演爭奪戰

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻　還能出任務療癒弱者

垃圾場撿到「流浪尼莫」！　連缸帶水被棄養還附一隻螺

宏福苑大火救出272隻寵物　連魚兒都獲救供氧感動無數人

出門找狗瞬間遭猛獸飛撲狠咬　女全身血逃死驚呼：幸好狗沒事

天花板掉下「浣熊瓦斯桶」　圓滾滾一坨還在地上留黃金

半夜欣賞「甲蟲起降」航空秀　振翅聲引網友歪樓：以為是蟑螂

黑柴苦等「會給零食的人」出現　發現沒人來表情超哀怨

傑克羅素㹴自己收玩具　眼神超堅定：為了肉肉我可以

王牌主控的價值！　小巨人富樫勇樹末節控場領勝讓日本主帥說讚

快訊／高雄轎車「開進輕軌車站」卡軌道　8班次列車延誤

快訊／台達電晚間發布重訊！將砸37億元溢價併購晶睿

台南大遠百聖誕公益點燈亮起15米星光樹　黃偉哲：感謝企業溫暖偏鄉學童

新北傳統市場競賽頒獎典禮　侯友宜：轉型兼顧人情味與便利

新北萬里區漁會歡慶漁民節　全國優秀漁民蔡岳翰獲表揚

JO1鶴房汐恩賭博風波後退團！　暫停活動5個月…親道歉告別粉絲

港宏福苑大火　總警司曾淑賢哽咽：部分遺體已燒成灰燼

新竹市區連環車禍！汽車撞4機車「28歲女被壓車底」　3人送醫

烏樹林暫置場火勢持續悶燒　黃偉哲增設行動醫院守護居民健康

寵物動物熱門新聞

黑柴散步苦等　守候會給零食的人

哈士奇媽愛上博美爸　生出最萌混血犬爆紅

邊境牧羊犬跳進蝦池　吹乾還飄蝦味

警犬認出以前爸爸　撲上去狂撒嬌

女當中途愛上浪浪　崩潰：捨不得讓牠離開

受虐汪剩8公斤　媽陪牠重新奔跑

聰明傑克羅素收玩具　有肉肉就可以

暴牙阿金長大走鐘　媽兩度驗DNA

橘貓死守軟墊　與物主上演爭奪戰

撿到流浪尼莫　被連缸帶水棄養

飼主出土沙蚺　挖半天真的有蛇

女生病「床邊出現貓飼料」　貼心貓送禮守護

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻

半夜被賓士撞　調監視器可愛死

讀者迴響

熱門新聞

黑柴散步苦等　守候會給零食的人

哈士奇媽愛上博美爸　生出最萌混血犬爆紅

邊境牧羊犬跳進蝦池　吹乾還飄蝦味

警犬認出以前爸爸　撲上去狂撒嬌

女當中途愛上浪浪　崩潰：捨不得讓牠離開

受虐汪剩8公斤　媽陪牠重新奔跑

聰明傑克羅素收玩具　有肉肉就可以

暴牙阿金長大走鐘　媽兩度驗DNA

橘貓死守軟墊　與物主上演爭奪戰

撿到流浪尼莫　被連缸帶水棄養

飼主出土沙蚺　挖半天真的有蛇

女生病「床邊出現貓飼料」　貼心貓送禮守護

全球最矮小雄馬！身高僅「52.6公分」萌翻

半夜被賓士撞　調監視器可愛死

出門找狗遭猛獸攻擊　女逃死驚：幸好狗沒事

熱門寵物影片

更多
邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池1

貓咪半夜撞櫃台點餐

貓咪半夜撞櫃台點餐

邊境牧羊犬跳蝦池2

邊境牧羊犬跳蝦池2

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

凱克鸚鵡半夜突躺平哀號！　奴才嚇壞求助「原來在打呼」

凱克鸚鵡半夜突躺平哀號！　奴才嚇壞求助「原來在打呼」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面