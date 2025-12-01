橘貓死守「搶來的軟墊」不肯走　與物主互毆上演爭奪戰

記者賈沐蓉／綜合報導

英國一隻叫做Guinness的橘貓，明明自己也有貓窩，但偏偏最愛霸占黑狗好兄弟Goose的軟墊。這天牠發現自己的座位又被搶，雙方只好展開一場激烈的攻防戰決定所屬權，而這一切都被在旁邊看熱鬧的媽媽錄了下來。

▲Guinness搶了Goose的軟墊，雙方決定打一場決定所有權。（圖／翻攝自TikTok／@guinnessandgoose）

Guinness先是趴在軟墊上呈預備姿勢，一貓一狗先是互相對峙幾秒鐘，接著輪Goose撲過來發動攻擊，但迅速地被貓貓拳打退。後來牠還跑去找飼主討拍，順便抽空玩了一下貓窩前的玩具再繼續開打。雖然雙方戰況看似激烈，但其實兩隻毛孩都有控制力道，不會傷害到彼此，媽媽也在後續影片中表示，「我保證牠們倆都很好」。

▲雙方激烈互毆中，但其實更像在玩。（圖／翻攝自TikTok／@guinnessandgoose）

▲後來由Goose贏下最終勝利。（圖／翻攝自TikTok／@guinnessandgoose）

後來這場戰爭以狗狗的勝利結束，但Guinness還是三不五時就跑來踢館一下。實際上在Goose還是幼犬的時候，這隻喵星人就經常陪著牠打鬧玩耍長大，長久下來已經變成彼此獨特的相處模式，TikTok網友也被這場因軟墊而起的戰爭逗樂，「這絕對是親兄弟」、「再買一個吧」、「這是我最近看過最好笑的事」。

▲Guinness偶爾還是會來踢館。（圖／翻攝自TikTok／@guinnessandgoose）