新莊臘腸狗「3樓失足墜1樓」　飼主「棄養」遭罰12.8萬

▲臘腸狗從3樓陽台縫隙失足墜落。（圖／新北市動保處提供）



記者李依融／綜合報導

新北市新莊區近日有一隻臘腸狗墜樓重傷，原來牠從3樓陽台欄杆縫隙摔下，雖經搶救保住一命，但傷勢嚴重恐有終身癱瘓之虞。邱姓飼主在狗狗受傷不聞不問，遭認定棄養，加上未辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理、未施打狂犬病疫苗等違規事項，合計裁罰12萬8000元，列入黑名單終身不得飼養犬貓。

據了解，飼主剛搬家把臘腸狗留在不熟悉、為防護的環境中，狗狗才會不慎從3樓墜落1樓。事發當下狗狗痛苦哀嚎，樓下住戶聽聞後立刻通報動保處前往處理。獸醫師診斷指出，臘腸狗雖撿回一命，但從高處墜落導致骨盆骨折傷勢嚴重，恐有終身癱瘓之虞。

▲臘腸狗被發現時相當虛弱。（圖／新北市動保處提供）

狗狗墜樓飼主消失構成棄養

動保處表示，第一時間便聯繫飼主說明犬隻傷勢及後續醫療照護需求，但飼主未即時到院探視，也未妥善安排後續照護事宜，在多日聯繫與查證後，仍未見飼主履行基本照護責任，因此認定飼主對受傷犬隻未盡應有照護義務，已構成棄養行為。

動保處指出，飼主經新莊分局福營派出所員警通知到案說明後，動保處依據相關事證，認定其違反多項動物保護及相關法規。包括違反《動物保護法》第5條第2項未提供動物安全生活環境，以及同法第5條第3項棄養動物；另查有未依規定辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，並未依《動物傳染病防治條例》完成狂犬病預防注射等情事。

▲臘腸狗送醫時精神相當萎靡。（圖／新北市動保處提供）

▲臘腸狗因疼痛哀嚎，但飼主遲遲未出面關心。（圖／新北市動保處提供）

動保處依法裁處合計12萬8000元罰鍰，並命飼主接受3小時動物保護教育課程，同時列入黑名單，終身不得再飼養犬貓。動保處也強調，飼主對所飼養動物負有終身照護責任，動物一旦發生意外受傷，更應即時提供必要醫療與妥善照顧，絕不可置之不理。

新北市動保處提醒，犬貓天性好奇，對陌生環境尤其容易發生危險，民眾若遇搬遷或生活環境變動，務必事先完成陽台、窗戶及高處空間的安全防護措施，並避免將寵物獨留在未設防的環境中，以防止憾事再次發生。

▲臘腸狗治療後雖然保住性命，但恐怕終生癱瘓。（圖／新北市動保處提供）