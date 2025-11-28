歐告聽「吃完要洗澡」秒吐肉肉！　眼神堅定拒絕被收買

記者賈沐蓉／採訪報導

5歲的歐告妹妹「焦糖」是洗澡拒否派的一員。這天家人送上牠最愛的雞肉小圓片，媽媽趁著焦糖準備大口吞時偷加條件，「吃完要洗澡噢！」，聰明的牠立刻發現情況不對，瞬間把嘴裡的肉肉吐掉，表示今天休想騙自己上當。

▲焦糖聽見要洗澡，立刻把嘴裡的肉肉吐掉。（圖／Threads@dog_caramel_1112提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主彩瑜分享，當天有尊重焦糖的意願，幫忙取消洗澡行程，「這幾天才會帶牠去，該洗還是要洗」。並表示牠是隻天才狗狗，腦中的「人話詞彙庫」超級豐富，「例如回家、上車、睡覺、去看誰來了、你的狗朋友來了」。有時候媽媽忙著工作，告訴焦糖不能越過某條界線，「指給牠看，牠就真的不會超過」，想喝水、吃飯甚至還會自己叼著碗出來找人。

▲焦糖：今天。（圖／Threads@dog_caramel_1112提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲還會兼職擔任媽媽工作的音響店店狗。（圖／Threads@dog_caramel_1112提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

儘管焦糖自制力驚人，但在美食面前還是忍不住破功，之前媽媽讓他跟吃到一半的卡拉雞腿堡一起待在車上，用塑膠袋包好後臨時離開5分鐘，結果回來只剩一片面皮，「裡面的料都被吃光光了！超傻眼哈哈哈」。牠會來到這個家純屬意外，原本飼主想領養她的兄弟姊妹，結果送來的是腳上穿白襪的焦糖，「就想說沒關係，既然牠來了就代表我跟牠有緣分」。

▲原本主人想領養另一隻半黑半黃的小狗，結果朋友送來的是焦糖。（圖／Threads@dog_caramel_1112提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲焦糖出門超愛撿石頭，收集了一大堆戰利品。（圖／Threads@dog_caramel_1112提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）